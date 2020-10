Nu kan du boka en tid till coronavirustest även för barn via Coronaguiden

Jaa

Sedan början av september har det varit möjligt för invånarna inom Nyland att boka en tid till coronavirustest för sig själva via Coronaguiden. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Via den mycket populära Coronaguiden har redan över 32 000 självständiga tidsbokningar gjorts. ”Möjligheten att boka tid för en annan person, till exempel ett barn, har varit en mycket önskad funktion. Det är viktigt att ha en snabb och enkel tidsbokningsmetod nu när epidemin är i en accelerationsfas i Nyland", konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning. Anvisningar och svar som textmeddelande Efter bokningen skickar Coronaguiden en bekräftelse på provtagningstiden, ankomstanvisningar och avbokningsanvisningar via textmeddelande. Provsvaren skickas också som textmeddelanden när testsvaren är färdiga, i genomsnitt inom 2 dygn. Textmeddelanden skickas dygnet runt, det vill säga resultatmeddelandet kan också komma nattetid. Positiva resultat på tester som bokats via Coronaguiden kan dessutom ses på Mina Kanta-sidorna efter att hemkommunens enhet för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet. De negativa provresultaten syns på Mina Kanta-sidorna först från och med slutet av november. Om svaret är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till den som fått smitta eller hans/hennes vårdnadshavare.

Man kommer även till coronavirustest inom Nyland genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningstelefonen, hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo. Den självständiga tidsbokningen i Coronaguiden används inom Nyland. Helsingforsbor kan boka en testtid via Omaolo, dit Coronaguiden hänvisar Helsingforsborna. Adress: koronabotti.hus.fi