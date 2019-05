Nu kan man ansöka om talkounderstöd och odlingslotter

Föreningar och sällskap har möjligheter att delta i talkoarbete för att utrota gråbo och jättebalsamin. Dessutom beviljar Grönområdesenheten understöd för iståndsättning av stadsmiljön. Det är möjligt att hyra stadens odlingslotter till utgången av augusti.

Utrotningen av jättebalsaminen görs på stadens grönområden och i närliggande skogar under tiden 27.5-28.7. och utrotningen av gråbo under tiden 26.6-18.8.2019. För utfört talkoarbete betalas en talkoersättning som motsvarar arbetets omfattning och art.

- Jättebalsaminen, som är en främmande art, sprider sig snabbt, minskar naturens mångfald och främjar slitage på jordmånen. Gråbo är för sin del kraftigt allergiframkallande, säger grönområdeshortonom Leila Roininen.

Intresserade föreningar och sammanslutningar kan kontakta Grönområdesenheten per e-post viheralueyksikko@vaasa.fi. Anmälan till rensning av jättebalsamin före utgången av maj och till rensning av gråbo senast 21.7. Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring.

Understöd för iståndsättning av stadsmiljön

Vasa stads grönområdesenhet beviljar understöd även för iståndsättning av stadsmiljön. Talkounderstöd kan ansökas enbart av registrerade förningar, såsom stadsdelsföreningar, invånarföreningar eller motsvarande.

Fritt formulerade ansökningar tillställs senast 17.5. kl. 12.00, adress: Grönområdesenheten (stadsträdgården) Strandvägen 5, 65350 Vasa. Märk kuvertet ”Talkounderstöd”.

Odlingslotter arrenderas ut

Grönområdesenheten arrenderar ut odlingslotter, som inte har inlösts före förfallodagen, på Högbacken, i Hemstrand, Sunnanvik och Gamla Vasa. På stadens odlingslotter kan ettåriga grönsaker och blommor odlas för eget behov.

Odlingslotterna arrenderas på Vasa stads grönområdesenhet under tiden 30.4.-30.8.2019. Du kan höra dig för om odlingslotterna per telefon men per telefon är det inte möjligt att reservera eller arrendera odlingslotter utan ett nytt arrendeavtal kräver ett personligt besökt och bestyrkning av identiteten.