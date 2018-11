Nummelan Prismaan asennettiin Nosto-käteisautomaatti

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alueen ensimmäinen Nosto-käteisautomaatti asennettiin alkuviikosta Nummelan Prismaan, ja nyt se on toiminnassa.

S-ryhmä aloitti vuonna 2017 Otto-automaattien vaihtamisen Nosto-käteisautomaatteihin ja kaikki S-ryhmän toimipaikoissa olevat Otto-automaatit on vaihdettu Nosto-käteisautomaatteihin maaliskuun 2019 loppuun mennessä. S-ryhmä aikoo avata Nosto-käteisautomaatteja myös kokonaan uusiin sijainteihin. Myös SSO:lla on suunnitelmissa uusia paikkoja.

S-ryhmän toimipaikkojen käteisautomaateista hieman yli puolet on nyt Nosto-käteisautomaatteja. Otto-automaatit on korvattu Nosto-käteisautomaateilla jo HOK-Elannon, Varubodenin, Pirkanmaan, Hämeenmaan ja TOK:n alueilla. Nämä automaatit on otettu hyvin vastaan, ja niiden käyttö on monelta osin jopa ylittänyt ennusteet.

Käteisautomaattien käyttö on asiakkaalle samanhintaista, kuin muidenkin automaattien käyttö ja tarkka hinta riippuu asiakkaan oman pankin palveluhinnastosta. Nosto-käteisautomaatin käyttö on yhtä helppoa ja turvallista, kuin muidenkin automaattien, ja siitä löytyy kaikki tutut ominaisuudet, kuten esim. käteisnosto ja saldotiedustelu. Erotuksena muihin automaatteihin, Nosto-käteisautomaatista saa nostettua myös 10 euron seteleitä.

- SSO:n suunnitelmissa on asentaa toimialueelleen noin 11 Nosto-käteisautomaattia. Olemme toivoneet myös useampaa uutta kohdetta, mutta niistä ei ole vielä varmuutta. Automaatit helpottavat asiakkaiden arkea, sillä vielä vuonna 2017 lähes joka kolmas asiakas maksoi käteisellä ruokakaupoissamme, kertoo SSO:n talousjohtaja Riitta-Leena Rossi.

Lisätiedot:

Riitta-Leena Rossi, talousjohtaja, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, puh. 044 7705 702