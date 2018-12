Nummelan uusi Rosso tarjoaa italialaista ruokaa ja yhdessäoloa. Ravintola avautuu maaliskuussa 2019.

Nummelassa Prisman kauppakeskukseen avataan uusi Rosso-ravintola 1.3.2019. Nummelan Rosso on ketjun 28. ravintola. Rosso-ravintolat tarjoavat italialaisen näyttämön iloiselle yhdessäololle sekä pizzalle, pastalle ja viinille.

Prisman laajennuksen myötä avautuvassa Rosso-ravintolassa on 100 asiakaspaikkaa ja se on avoinna joka päivä kauppakeskuksen aukioloaikoina. Lisäksi kesäksi avautuu kesäterassi. ”Toivotamme paikkakuntalaiset tervetulleeksi uuteen ravintolaamme niin arkiruokailun kuin juhlahetkien yhteydessä”, asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen toivottaa. ”Rossossa on helppo järjestää rento juhlahetki, tavata ystäviä kantapöydässä tai kattaa arki-illan ruoka perheelle. Yleensä meille voi vain piipahtaa sisään, mutta isompaan juhlaan kannattaa varata pöytä ennakkoon. Erityisen ylpeitä olemme elävän tulen uunista, joka luo aitoa italialaista tunnelmaa.”

Vaikka ruokalistalle on viime vuosina lisätty italialaisia klassikkoruokia, kuten risottoja ja focacciaa, ovat pizzat olleet kautta vuosikymmenten Rossojen ykköstuote. Tarjolla on niin perinteistä napolilaista kuin roomalaista artesaanipizzaa. Artesaanipizzat maistuvat suomalaisille juuri nyt erityisen hyvin. ”Laadun lisäksi kaivataan keveyttä ja omaan ruokavalioon sopivia herkkuja”, Pakkanen toteaa.

”Saa nähdä, mitkä tuotteet nousevat nummelalaisten suosikeiksi. Omia suosikkejani ovat Rustica Mare ja Risotto Vegano”, kertoo Pakkanen. ”Seurueille La Serata Romana eli roomalainen illallinen on loistava tuote. Siinä pöytään katetaan antipastoja, roomalaista pizzaa ja makea jälkiruoka aterian lopuksi. Tästä pöydästä ei lähdetä nälkäisenä ja kahdenkymmenenviiden euron hintakin on sopiva monelle kukkarolle.”

Vegaanista ja gluteenitonta ruokavaliota noudattaville löytyy Rosson listalta runsaasti vaihtoehtoja, muun muassa kaikki pizzat voi tilata gluteenittomina. Kevyempää ruokaa kaipaaville tarjoillaan salaatteja ja keittoja. Ravintolan pienimmät vieraat huomioidaan omalla ruokalistalla, jonka lisäksi lapsille on tarjolla pienempiä annoksia aikuisten listalta.

Italialaisuus on elämäniloinen innoittaja, joka näkyy, kuuluu ja maistuu jatkossa myös Nummelassa. Tervetuloa herkuttelemaan yhdessä! A tavola non si invecchia - ruokaillessa kukaan ei vanhene.

Mitä?

Suur-Seudun Osuuskauppa avaa uuden Rosson Nummelan laajennettuun Prismaan 1.3.2019. Ravintolassa tulee työskentelemään 12 työntekijää, jotka ovat ennestään tuttuja Nummelan Cantina Antoniosta. Antonio on viimeistä päivää auki 17.2.2019. Nummelan Rosso on avoinna ma-to klo 10.30-21.30, pe klo 10.30-23.00, la klo 11.00-23.00 ja su klo 12.00-21.30.

Naaranpajuntie 3, Nummela.

Rosso

Rosso on tarjoillut italialaista ruokakulttuuria ja iloista yhdessäoloa suomalaisille jo yli 40 vuotta. Rossot tarjoavat paikan iloiselle yhdessäololle, pizzalle, pastalle ja viinille. Rosso-ketjuun kuuluu tällä hetkellä 28 ravintolaa 27 paikkakunnalla. www.rosso.fi