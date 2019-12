Nuohousuudistus ei tuonut suuria muutoksia palveluun

Nuohousuudistus ei ole nuohouspalvelun käyttäjien mielestä aiheuttanut suuria muutoksia nuohouspalveluun, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä. Vastaajista hiukan yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että kuluvana vuonna nuohoojan tilaaminen sujui samoin kuin aiemminkin. Hiukan yli 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että myös nuohouspalvelujen saatavuus on pysynyt ennallaan. Nuohouksen hinta sen sijaan oli noussut noin joka viidennen vastaajan mukaan.

Nuohousta koskeneet pelastuslain säädökset ovat uudistuneet, ja heinäkuusta alkaen lopuillakin pelastusalueilla entinen piirinuohousjärjestelmä on poistunut. Uudistusten vaikutusten seurantaa varten sisäministeriöön perustettiin vuosille 2019-2020 seurantaryhmä, jonka työskentelyyn myös Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Omakotiliitto osallistuvat. Liittojen jäsenille tehtiin kysely nuohousmarkkinoiden tilanteesta loka-marraskuussa 2019. Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton jäsenille mennyt kysely saavutti enimmäkseen taloyhtiöiden hallituksen jäseniä, mutta myös isännöitsijöitä sekä osakkaita. Vastauksia saatiin 4676, joista 2185 koski sellaisia taloyhtiöitä, joilla on nuohottavia tulipesiä ja savuhormeja. Tulosraporteissa vastaajien määrä on siten enimmillään 2185 ja kuluvan vuoden mahdollista nuohousta koskien runsaat 900.

Nuohouksen tilaaminen suurimman osan mielestä ennallaan

Vastaajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että kuluvana vuonna nuohoojan tilaaminen sujui samoin kuin aiemminkin. Seitsemän prosenttia ilmoitti, että tilaaminen on sujunut aiempaa helpommin, mutta vastaajista lähes 10 prosenttia katsoi, että tilaaminen on ollut aiempaa vaikeampaa. Hieman yli puolet oli asioinut nuohousta tilatessaan tutun nuohoojan kanssa tai tilannut nuohoojan jo edellisen nuohouksen yhteydessä. Hakukoneiden kautta nuohouksen oli tilannut noin joka kymmenes vastaaja ja yhtä moni postilaatikkoon jätettyjen mainosten kautta.

Kustannusten noususta kertoi lähes joka neljäs

Kyselyn vastaajista 43 prosenttia kertoi, että nuohouskustannukset ovat pysyneet ennallaan. 17 prosenttia kertoi, että kustannukset ovat nousseet hieman ja kuusi prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat nousseet selvästi. Vastaajista viisi prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat pienentyneet.

Nuohouksen mediaanikustannus per tulisija oli vastausten perusteella 45 euroa. 60 prosenttia runsaasta 500 havainnosta sijaitsi haarukassa 30–55 euroa.

Kyselyn vastaajista noin seitsemän kymmenestä edusti taloyhtiömuotoisia rivitaloja, paritaloja ja myös omakotitaloja. Aluekohtaisesti tämä osuus vaihteli kiinteistökannan jakauman mukaisesti. Hieman alle puolessa tapauksista nuohous on tapahtunut ennen vuotta 2019 kerran vuodessa. Kyselyn aikana eli 22.10. – 17.11.2019 nuohous oli tänä vuonna toteutettu 42 prosentilla vastaajien yhtiöistä.

Muista nämä, kun tilaat nuohouksen: