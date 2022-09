Nuoren äänen tulee kuulua lastensuojelussa

MONNI-hanke kannustaa hyvinvointialueita ottamaan 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittarin säännölliseen käyttöön asiakastyössä ja osaksi asiakastietojärjestelmiä.

− Asiakaskeskeisillä mittareilla voidaan samanaikaisesti kuulla nuoren ääntä ja vahvistaa lastensuojelun palveluiden vaikuttavuutta, erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari on kehitetty ratkaisemaan asiakastilanteita, joissa moniammatillisen työskentelyn seurauksena asiakkaan elämä hajautuu eri asiantuntijoiden käsiteltäväksi. Tällöin asiakkaan oma ääni ja kokonaiskuva asiakkaan tarpeista jäävät helposti epäselviksi.

− Mittari on hyvä puheeksi ottamisen väline. Yhteinen mittari tuottaa monialaiseen lastensuojeluun myös sen edun, että nuoren ei tarvitse kertoa koko tarinaansa erikseen jokaiselle ammattilaiselle, Kainulainen sanoo.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt 3X10D Lastensuojelu -mittaria yhdessä Kuopion ja Tampereen kaupunkien kanssa. Kehittämistyöhön ovat osallistuneet lastensuojelualan ammattilaiset, lastensuojelun piirissä olevat nuoret sekä tutkijat ja kehittäjät.

Kuulluksi tulemisen kokemus on keskeinen

Nuorille on tärkeää elää oman näköistä elämää ja vaikuttaa asioihin, jotka ovat itselle tärkeitä. On tärkeää, että ammattilainen kohtaa nuoren kokonaisena ihmisenä, jolla on myös vahvuuksia ja unelmia haasteiden rinnalla.

− Nuori tuntee itsensä kuulluksi, jos työntekijä palaa asioihin, joista on puhuttu aiemminkin, innostuu nuorten jutuista ja ottaa yhteyttä hyvinäkin hetkinä, toteavat lastensuojelun kokemusasiantuntijat tuoreella videolla.

3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari sisältää myös osion, jossa kysytään nuoren kokemusta esimerkiksi siitä, onko työntekijöillä hänelle riittävästi aikaa, luottaako hän asioitaan käsitteleviin työntekijöihin ja saako hän riittävästi tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tämä on tärkeää palvelun kehittämisen näkökulmasta.

− Valitettavasti olemme havainneet, että lastensuojelun johto saattaa epäröidä ajatusta säännöllisesti lastensuojelun asiakasnuorilta kysyttävästä palautteesta, koska sen pelätään aiheuttavan työntekijöille pahaa mieltä ja siten kuormittavan henkilöstöä, MONNI-hankkeen projektipäällikkö Kristiina Ruuskanen sanoo.

− Lastensuojelun kehittäjinä näemme eettisesti kestävän, lapsenoikeuksiin perustuvan ja työntekijöitä houkuttelevan lastensuojelun voivan perustua vain tahtoon tuottaa nuorille aidosti kuulluksi tulemisen kokemuksia, Ruuskanen tiivistää.