Nuoret haluavat suosia vähähiilisiä rakennusmateriaaleja: ympäristöystävällisten materiaalien suosio todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa

Ekologiset materiaalivalinnat näkyvät kyselyyn vastanneiden asenteissa ja arvoissa kaikissa ikäryhmissä, mutta toistaiseksi vain 26 prosenttia suomalaisista kertoo jo ostaneensa kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä tukevia rakennus- ja remonttituotteita.

- 25–34-vuotiaat nousevat tässä tutkimuksessa edelläkävijäryhmäksi, sillä 42 prosenttia heistä on jo hankkinut ekologisia rakennusmateriaaleja. Ekologiset arvot näkyvät siis myös jo arjen valinnoissa ja päätöksissä, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi pohtii.

Nuorimmat ikäluokat ovat tehneet ostopäätöksiä vähähiilisyyden perusteella huomattavasti muita useammin, sillä esimerkiksi 55–64-vuotiaista vain 19 prosenttia kertoo priorisoineensa kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden tukemista ostopäätösvaiheessa.

- Tietoisuus kestävistä ratkaisuista on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Samalla myös ekologisia ja vähähiilisiä tuotteita ja materiaaleja on tullut enemmän markkinoille. Vanhemmilla ikäluokilla ei ole aiemmin ollut samalla lailla valinnan mahdollisuuksia kuin tänä päivänä on, Päiväniemi toteaa.

- Rakennettu ympäristö aiheuttaa ison osan maailman hiilipäästöistä, joten kestävän kehityksen edistäminen on äärimmäisen tärkeää. Vastuullisuustyöhömme kuuluu laaja valikoima vastuullisista lähteistä hankittua puutavaraa sekä vähähiilistä rakentamista tukevien tuotteiden valikoiman laajentaminen, joten on hienoa nähdä, että nuoret arvostavat ja myös edellyttävät vastuullisia valintoja. Halu suosia kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä tukevia rakennus- ja remonttituotteita on merkittävää kaikissa ikäryhmissä ja näkyy varmasti myös muiden kuin nuorten ikäluokkien tulevaisuuden valinnoissa, Päiväniemi sanoo.