Nuoret osaajat mukana luomassa Business Espoo -verkoston brändiä

Viime vuoden Dash Hackathoniin osallistuminen tuotti Business Espoo -yrityspalveluverkostolle erinomaisia kontakteja, sillä tapahtumaan osallistuneista lahjakkaista osaajista kolme nuorta tekijää on ollut mukana luomassa verkoston brändiä. Sekä graafinen ohjeisto että verkoston brändivalokuvat ovat nuorten lahjakkuuksien Siddhant Guptan, Fanny Hagan ja Sabina Frimanin käsialaa.

Business Espoo -yrityspalveluverkostoa on rakennettu syksystä 2018 saakka Otaniemen A Gridiin. Verkosto on hionut toimintansa painopisteitä ja yhteistyön tapoja. Voimavarojen yhdistämisen tavoitteena on tukea entistä paremmin espoolaisten ja sen lähikuntien yrittäjien ja yritysten elinvoimaa. Verkosto tarjoaa jatkuvasti kehittyvät yrityspalvelut saman katon alta.

- Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on lisätä saatavilla olevien yrityspalvelujen tunnettuutta. Moni yrittäjä ei edes tiedä mitä kaikkea täysin ilmaista neuvonta- ja tukiapua on saatavilla, kertoo Espoon kaupungin elinkeinopäällikkö Harri Paananen. Paitsi sisältö myös se, miltä Business Espoo näyttää ja tuntuu, on tärkeää. Olemme luoneet Business Espoolle modernin, asiantuntevan ja samalla helposti lähestyttävän ilmeen. On hienoa, että tähän tekemiseen on saatu mukaan myös vasta uransa alkuvaiheessa olevia nuoria tekijöitä, hän iloitsee.

Dash Hackathonista apua Business Espoon kehitykseen

Business Espoo oli mukana Euroopan suurimmassa Palvelumuotoilun hackathon tapahtumassa Dash Hackathonissa tarkalleen vuosi sitten lokakuussa, jossa kansainväliset opiskelijatiimit ratkoivat yrityshaasteita. Business Espoon haasteen kimpussa työskenteli noin 25 eri alan osaajaa. Yksi heistä oli Intiasta kotoisin oleva graafisen alan osaaja ja Aalto-yliopiston opiskelija Siddhant Gupta. Hän suunnitteli yhdessä tiiminsä kanssa Dash-viikonlopun aikana Business Espoolle ehdotuksen sekä tunnuksesta että WWW-sivujen leiskasta.

- Vakuutuimme todella Siddhantin osaamisesta ja halusimme jatkaa yhteistyötä hänen kanssaan myös Dash Hackathonin jälkeen. Tässä tapauksessa päädyimme yhdessä Siddhantin häkkääjätiimin kanssa ratkaisuun, jossa työtä jatkaa yksi henkilö nyt tarvitun osaamisalueen vuoksi. Olemmekin tehneet kaupungille Hackathon jatkokehitys -polkujen prosessin, jonka avulla meillä on mahdollisuus ohjata hackathoneista löytyviä ideoita, tiimejä ja lahjakkaita osaajia joko kaupungin kokeiluprosessiin tai muualle innovaatioekosysteemiin. Kaupunki pyrkii näin tukemaan ideoiden muuttamista liiketoiminnaksi ja parhaassa tapauksessa myös löytämään Siddhantin, Sabinan ja Fannyn kaltaisille lahjakkuuksille töitä, kertoo projektipäällikkö Heli Hidén Espoon kaupungilta.

Aalto-ylipistosta kuluvan syksyn aikana valmistunut Siddhant Gupta kertoo, että valitsi Dash Hackathonissa juuri tarkoituksella Business Espoon haasteen ratkottavakseen.

- Uskoin, että haasteessa mukana olo saattaisi poikia laajemminkin yhteistyömahdollisuuksia kaupungin eri toimijoiden kanssa, Gupta kertoo. Yhteistyö verkoston kanssa olikin enemmän kuin mielekästä nuorelle idearikkaalle osaajalle. Tuntuu mahtavalta, että Business Espoo luotti ammattitaitooni suunnitellessaan ja rakentaessaan visuaalista identiteettiään, hän kiittelee.

Brändivalokuvat kiteyttävät yrittäjäarjen merkittävimmät hetket

Business Espoon brändivalokuvissa haluttiin korostaa verkoston tavoitetta – yrittäjien ja yritysten elinvoimaisuuden edistämistä. Valokuvat verkostolle suunnittelivat ja tuottivat Guptan tapaan Aalto-yliopiston kasvatit valokuvaaja Fanny Haga ja art director Sabina Friman.

- Yrittäjän arki voi olla ihanaa, mutta myös haasteellista. Yrittäjänä sinulla on monta rautaa tulessa samanaikaisesti, byrokraattisesta paperinpyörittelystä strategiseen verkostoitumiseen. Päivän tunnit eivät aina tunnu riittävän, mutta onneksi näitä arjen haasteita ei tarvitse kohdata yksin. Uskomme, että yrittäjän arjessa merkittävimmät hetket syntyvätkin aidoista kohtaamisista ihmisten välillä, kertoo valokuvausten konseptia suunnitellut Sabina Friman.

Business Espoon valokuvissa korostuu raikkaus, aitous ja innostus yrittäjän työtä kohtaan.

- Kuvasimme kaikkiaan viidessä eri lokaatiossa yhden päivän aikana, joten huolellinen suunnittelu oli tuotannon onnistumisen kannalta tärkeää. Minua ja Sabinaa auttoi luonnollisesti asiakkaan tunteminen etukäteen, kun olimme mukana Dash Hackathonin Business Espoo -haasteen voittajajoukkueessa, kertoo puolestaan valokuvaaja Fanny Haga. Hienoa, että Dash-viikonloppu poiki vielä seuraavana vuonnakin yhteydenoton verkostolta, hän iloitsee.

Kuvia voi ihastella muun muassa Business Espoon WWW-sivuilta.