Nuoret pääsevät ääneen Helsingin lautakunnissa

Apulaispormestari Pakarinen: Hyvä hallitus, työvoimapulaan on ratkaisu! 28.8.2018 10:02 | Tiedote

Työttömien määrä pieneni kesäkuussa 2018 Helsingissä 13 prosenttia vuodentakaisesta. Talous ja työllistämistoimet siis vetävät. Vieraskielisten työttömyysaste on kuitenkin Helsingissä kantasuomalaisiin verrattuna kaksinkertainen. Samaan aikaan noin kolmannes teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yrityksistä raportoi rekrytointivaikeuksistaan Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrissa. Manpowerin toteuttaman osaajapulaselvityksen mukaan työnantajista jopa 45 prosentilla on vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä. ”Tähän yhtälöön tarvitaan ratkaisuja jo budjettiriihestä. Helsinkiläisten yritysten näkymien kirkastuminen on havaittavissaniin investoinneissa kuin rekrytoinneissakin. Työllistämisen vaikeudet varjostavat hyvää kehitystä, ja kasvu uhkaa tyssätä työvoimapulaan”, toteaa apulaispormestari Pia Pakarinen. Helsingin vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan jopa Joensuun kaupungin asukasluvun verran vuoteen 2030 mennessä. Asukasmäärästä olisi silloin 23 prosenttia