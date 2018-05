Nuoret purjehtimalla kiinni itsenäiseen elämään

Lähes sata nuorta pääkaupunkiseudulta osallistuu kesän aikana Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön järjestämille purjehduksille. Kohderyhmään kuuluvat aikuistumassa olevat nuoret, jotka toivovat elämäänsä uutta suuntaa.

Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön yhteistyössä toteuttama Meriheimo-hanke tähtää pääkaupunkiseudulla asuvien 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan vahvistamiseen.

Kuunari Helenalla järjestettävillä purjehduksilla pääpaino on tekemällä oppimisessa ja tiimityössä. Tärkeää on myös uusien kokemusten ja kavereiden saaminen. Kolmevuotinen hanke on uudenlainen tapa hyödyntää seikkailukasvatusta aikuistumassa olevien nuorten tukemisessa.

”Purjehduskokemuksen ohella meriheimolaiset saavat tukea itsenäisen elämän alkuun, esimerkiksi asumiseen, koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa. Samalla he pääsevät mukaan aktiiviseen nuorten yhteisöön”, projektipäällikkö Heini Kaasalainen Y-Säätiöstä kuvaa.

Purjehduksiin osallistuu kesän aikana jopa sata nuorta aikuista.

Ammattilaiset ja vertaisohjaajat nuorten tukena

Purjehduksia on tänä kesänä kaikkiaan kahdeksan. Useita päiviä kestävät purjehdukset tehdään touko–syyskuussa Suomen ja lähimaiden vesillä. STEAn myöntämän rahoituksen turvin reissut ovat osallistujille täysin maksuttomia.

Osallistuminen ei vaadi ennakko-osaamista tai erityisiä purjehdusvarusteita. Purjehduksilla on mukana ammattimerenkulkijoita, jotka auttavat nuoria purjehtijoita purjealuksen arjessa. Ammattiohjaajien lisäksi mukaan lähtee aiemmille purjehduksille osallistuneita nuoria vertaisohjaajina.

Hanke sai alkunsa aiemmin Y-Säätiön järjestämistä yksittäisistä purjehduksista.

”Niihin osallistuneet nuoret ovat kokeneet purjehdukset todella myönteisinä kokemuksina. Tänä vuonna kymmenen nuorta näiltä purjehduksilta toimii vertaisohjaajina toisille nuorille”, Heini Kaasalainen sanoo.

Kiinnostuneet, hakukriteerit täyttävät nuoret aikuiset voivat vielä hakea mukaan.

Lisätietoja Y-Säätiön verkkosivuilta.

Meriheimo – nuorten oma väylä! on Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön yhteinen STEA-rahoitteinen kolmivuotinen (2018–2020) hanke. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla toimiva alueellinen hanke tähtää 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan sekä asumis- ja työelämätaitojen vahvistamiseen. ysaatio.fi/meriheimo