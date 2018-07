Nuoret: Työelämässä mättää työpaikkojen puute ja vaikeus päästä töihin

Suomalaiset nuoret nostavat työn merkityksen korkealle ja luottavat siihen, että oma paikka työelämässä löytyy. Tulokset käyvät ilmi Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksesta.

Positiivisen asenteen ja toiveikkuuden lisäksi nuoret tarkastelevat työelämää myös kriittisesti. Eri ikäiset ja eri kouluissa opiskelevat nuoret nostavat erilaisia näkökulmia työelämän varjopuolista esille. Yläkouluikäiset suhtautuvat työelämään kaikkein positiivisimmin – heidän on myös vaikein nimetä mitään erityistä, mikä työelämässä mättäisi. Ammatillisilla opiskelijoilla sen sijaan on suurimpana huolenaiheena työpaikkojen puute ja lukiolaisilla töihin pääsyn vaikeudet. Palkka huolettaa tasaisesti kaikkia ikäryhmiä.

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin teettämään ja T-Median toteuttamaan tutkimukseen vastasi yhteensä 11 335 yläkoululaista ja toiseen asteen opiskelijaa. Tulokset nuorten työelämäajatuksista ovat hyvin samankaltaisia, mitä selvisi YTK-Yhdistyksen Tulevaisuudenpeloton-tutkimuksessa, johon vastasi yli 2 000 nuorta. YTK:n tutkimuksen mukaan nuoria huolettaa tulevassa työelämässä eniten työttömyys ja liian pieni palkka.

”Nuorten positiivinen suhtautuminen työelämään kertoo siitä, että me aikuiset olemme onnistuneet antamaan nuorille siitä positiivisen mielikuvan omien puheidemme ja tekojemme kautta. Kesätöiden ja TET-jaksojen kautta nuori saa oman ensikosketuksensa työelämään, ja on ensiarvoisen tärkeää, että kokemus on hänelle hyvä. Riittävä keskustelu, oikea-aikainen ja -kanavainen tieto nuorelle tulevaisuuden eri vaihtoehdoista on puolestaan hyvä luottamuksen lisääjä nuorelle siitä, että jokaiselle meistä löytyy se oma juttu ja työpaikka yhteiskunnassa”, sanoo TATin vastaava tuottaja Elisa Koivumaa.

Henkilöbrändin avulla töihin, neuvoo Roni Back

Tubettaja Roni Back toimii yrittäjänä ja hänen mielestään työelämän nurjiin puoliin kuuluu ehdottomasti yrityksen ylläpitämiseen kuuluvat käytännön asiat.

”Haluaisin vain keskittyä siihen, missä olen hyvä, eli videoiden tekemiseen”, Roni Back kommentoi.

Suosittu tubettaja antaa nuorille muutaman vinkin, joiden avulla työllistyminen onnistuu entistä helpommin.

”Painotan kahta asiaa: standardien laskemista ja henkilöbrändäystä. Monet nuoret välttelevät ”huonompia töitä”, mutta jostain on lähdettävä liikkeelle. Itse arvostan suuresti ihmisiä, joiden CV:stä löytyy esimerkiksi siivous- tai pikaruokafirma. Henkilöbrändääminen taas on somessa täysin ilmaista. Tuo esille asioita, joissa olet hyvä, esimerkiksi Twitterin, Instagramin, Youtuben, Facebookin tai Linkedinin avulla”, Roni Back neuvoo.

”Ainoat työpaikkailmoitukset, joihin itse törmään, tulevat vastaan somessa. Sponsoroidut postaukset esim. Instagram Storiesissa tavoittavat varmasti nuoria osaajia”, Roni Back vinkkaa työnantajille.

Seuturekry, Suomen Mentorit, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Yleinen työttömyyskassa YTK järjestävät keskiviikkona 18.7. klo 16–17 SuomiAreenassa All young panel – Suuri duunipaljastus -keskustelun, jossa alle 30-vuotiaat panelistit ja yksi robotti keskustelevat työelämästä, sen tulevaisuudesta ja haasteista. Keskustelijoina ovat tubettaja Roni Back, keikkatyöläinen Jani Laakso, korkeakoulutettu aktori Anna Lehtonen, opiskelija Ville Alasalmi sekä pankkirobotti Keijo. Keskustelun juontaa toimittaja Anna Perho.

