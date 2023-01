Nuori yrittäjä ottaa jättiriskin ja tuo Suomeen uuden ulkomaisen talvifestivaalikonseptin

Euroopan suurin vuoristo Alpit ovat tulleet monelle matkailevalle suomalaisille tutuiksi henkeäsalpaavan hienoista laskettelurinteistään ja -mahdollisuuksistaan. Yhä useampi Suomesta Keski-Eurooppaan matkannut on ymmärtänyt Alppien tarjoavan enemmän, kuin pelkän laskettelukokemuksen. Vuorijonon kupeessa järjestetään jatkuvasti erityisesti nuorten keskuudessa suosiotaan kasvattavia laskettelufestivaaleja, jotka keräävät syleilyynsä innokkaita juhlijoita myös huomattavan paljon kotoisesta Pohjolastamme.

Enää ei tarvitse astua Finnairiin päästäkseen nauttimaan kymmenien tuhansien ihmisten riemusta lumen keskellä, sillä Himos Winterfest 2023 tuo Alppi-teemaiset talvifestarit Suomeen ensimmäistä kertaa ikinä. Vola Events Oy koostuu joukosta nuoria yrittäjiä ja opiskelija-aktiiveja, jotka haluavat tarjota ikätovereilleen uudenlaisen kokemuksen. Jämsän Himoksella järjestettävän tapahtuman pääpromoottorina toimiva Kim Riuttamäki, 24, odottaa maaliskuun loppupuolen spektaakkelia innolla: ”Kokoamme eri elämäntilanteissa olevat nuoret samaan paikkaan katkaisemaan perinteisen yhdeksän kuukauden festivaalittoman putken Suomessa ennennäkemättömällä konseptilla. Tapahtuma tulee muuttamaan suomalaista festivaalikulttuuria!”

Tapahtuman hienous livemusiikin, laskettelun sekä muidentoiminnalisuuksien yhdistämisessä. Järjestäjinä toimivat nuoret, jotka tietävät oman kokemuksensa kautta ikätovereidensa tarpeet festivaalikokemukselta. Ihan pienellä budjetilla tapahtumaa ei olla järjestämässä sillä tapahtumasta löytyvät 4 stage-aluetta, joissa nähdään yli 20 huippuesiintyjää. Tapahtuman musiikista löytyy Suomalaisia kärkinimiä kuten Abreu, Sexmane, ja Mouhous, sekä ulkomaalaisia Eurooppalaisten jättifestivaalien päälava esiintyjiä, kuten Tungevaag ja DJ's from Mars.

Tapahtuman markkinoinnissa, jossa sosiaalinen media näyttelee suurinta osaa on myös hyödynnetty uuden sukupolven mahdollisuuksia ”Kohderyhmämme on nuoret aikuiset, joiden saavuttaminen on helpointa sosiaalisen median kanavissa, jonka vuoksi olemme panostaneet näkyvyyteemme siellä huomattavasti”, tapahtuman sosiaalisen median markkinoinnista vastaava Vilma Kotro kertoo. Yrityksen markkinoinnissa nähdään erilaisia tempauksia tästä esimerkkinä Instagramissa, sekä uudessa kovassa nosteessa olevassa TikTokissa leviävä yrityksen arvontavideo, jossa pääpalkintona on 4 henkilölle helikopterikyyti festareille, majoitus, ja deluxevip-liput (arvo 4500€).

Himos Winterfestin järjestämisen ajankohta ja laskettelumahdollisuus eivät ole ainoita tapahtumaa perinteisistä festivaaleista erottava tekijä, sillä tapahtumapaikalla on mahdollisuus osallistua monipuolisiin aktiviteetteihin, kuten ”festarihaasteeseen”, jossa haasteen suorittanut festivaalivieras ansaitsee leimoja haastepassiin. Näitä leimoja keräämällä tarpeeksi hän voi halutessaan vaihtaa ne palkintoihin. Myös tapahtuman tarjoilut ovat poikkeavat, sillä Alppi-teemaisten ruokien ja juomien nauttiminen on osa elämystä.