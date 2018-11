Nuoria, kriitikoiden ylistämiä elokuvaohjaajia ja käsikirjoittajia vierailulla Hanasaaressa

Elokuvaohjaajat ja käsikirjoittajat Isabella Eklöf, Jan Forsström ja Jimmy Olsson vierailevat Hanasaaressa 3. joulukuuta klo 17.00. He tulevat kertomaan omista töistään Ingmar Bergmanin kirjoitusten ja elokuvien valossa.

”Tämä on Bergman-sarjamme viimeinen osa. Olemme huomioineet Ingmar Bergmanin satavuotisjuhlan monin tavoin pitkin vuotta, ja nyt on tullut aika saattaa juhlallisuudet päätökseen. Tuntuu hyvältä, että voimme viimeisessä tapahtumassa katsoa tulevaisuuteen ja tarkastella Bergmanin teoksia nuorten, ajankohtaisten elokuvaohjaajien ja käsikirjoittajien silmin”, Hanasaaren ohjelmajohtaja Maria Romantschuk kertoo.

Bergman-keskustelussa pohditaan muun muassa, millainen vaikutus Bergmanin töillä on eri taiteenaloihin tulevaisuudessa. Mikä jää elämään ja mitä muistellaan viidenkymmenen vuoden kuluttua?

”Vieraskolmikollamme on varmasti erilainen näkemys Bergmanista. On kiinnostavaa päästä kuulemaan, miten elokuvantekijöiden uusi sukupolvi on omaksunut hänen työnsä, vai onko lainkaan”, Maria Romantschuk toteaa.

Osallistujat:

Isabella Eklöf on yksi Raja-elokuvan (Border, 2018) käsikirjoittajista. Hänen ensimmäinen kokoillan elokuvansa oli Holiday (2018). Elokuva-alan asiantuntijat pitävät Eklöfiä yhtenä tämän hetken terävimmistä ja kiinnostavimmista ohjaajista.

Jan Forsström on käsikirjoittanut kaksi ajankohtaista elokuvaa: toinen kertoo Åkerblom-liikkeen perustajasta, unisaarnaaja Maria Åkerblomista, toinen perustuu Aki Ollikaisen pienoisromaaniin Nälkävuosi. Jan Forsström kertoo, että Bergmanin tuotanto sai hänet kiinnostumaan elokuva-alasta, mutta suhde on sittemmin mutkistunut.

Jimmy Olsson on ohjannut lyhytelokuvia ja sanoo voivansa samastua erääseen Ingmar Bergmanin kommenttiin, joka julkaistiin The New York Timesissa vuonna 1981: ”Kaikki päätökseni perustuvat intuitioon, mutta minun on aina selvitettävä, miksi tein juuri sen päätöksen. Heitän keihään pimeyteen – se on intuitio. Sitten lähetän kokonaisen armeijan pimeyteen etsimään keihästä. Se on järki.” (vapaa suomennos)

Lisätietoja: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, puh. + 358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi

www.hanaholmen.fi