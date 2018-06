Nuorille järjestetään TSEMI-leiri Rautavaaralla, TSEMI-toiminta jatkuu läpi lukuvuoden

TSEMI-leiri järjestetään 25.-29.6. varhaisnuorille Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Metsäkartanossa, Rautavaaralla. Toiminta jatkuu TSEMI-kerhona Sotkamossa lukuvuoden 2018-19 ajan. Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan!

”Sotkamolaisten 4.-6.-luokkalaisten leiri täyttyi ennätysnopeasti. Tähän suurena syynä lienee se, että perheet ovat jo pidempään toivoneet kyseiselle viikolle toimintaa varhaisnuorille”, sanoo koordinaattori Anni Eskonen leirejä järjestävästä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä.

TSEMI-leirille osallistuu 27 leiriläistä. Leirillä on luvassa monenlaista seikkailullista toimintaa, kuten melontaa, kiipeilyä, erätaitoja ja erikoisia pallo- yms. pelejä. Hauskan tekemisen kautta harjoitetaan muun muassa yhteistyötaitoja sekä päästään tutustumaan omiin ja toisten mielenkiinnon kohteisiin rennossa ja kannustavassa hengessä.

”Nuorten toiveita otetaan vielä leirilläkin huomioon ja tarkoitus on, että he yhdessä ohjaajien kanssa toteuttavat itselleen kiinnostavan leiriviikon. Ainakin kalaonnea testataan nuorten toiveista”, Eskonen sanoo.

TSEMI-toiminta jatkuu syksyllä

Ensisijaisesti leirille osallistuneille varhaisnuorille on tarjolla TSEMI-kerhotoimintaa lukuvuonna 2018-19. Toiminnan tuottamisesta vastaa Sotkamon kunnan nuorisotoimi.

”Olemme edelleen kiinnostuneita kerhoyhteystyöstä paikallisten yhdistysten tai muiden toimijoiden kanssa. Asiasta voi olla yhteydessä minuun”, Eskonen sanoo.

TSEMI-toiminnan pääyhteistyökumppanina Sotkamossa on kunnan nuorisotoimi. Leiri toteutetaan EHYT ry:n, Sotkamon nuorisotoimen ja Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Metsäkartanon yhteistyönä. Suunnittelussa ja markkinoinnissa on ollut mukana koulutoimi ja seurakunnan nuorisotyö. Toimintaa tukee Lions Club Sotkamo. Myös paikallisia yhdistyksiä on houkuteltu mukaan yhteistyöhön.

”On ollut innostavaa aktivoida ja seurata eri tahojen välistä keskustelua ja yhteistyötä. Paikallisten tahojen mukanaolo on välttämätöntä, jotta voimme vastata laadukkaasti varhaisnuorten tarpeisiin”, Eskonen sanoo.

Syksyllä alkavan kerhotoiminnan sisältöä suunnitellaan leirillä varhaisnuorten kanssa. Tarkemmin kerhosta tiedotetaan elokuussa. EHYT ry toivoo, että TSEMI-toiminta jatkuisi myös ensi lukuvuoden jälkeen.

”Uuden toiminnan aloitus ottaa aina aikansa. Vielä on mahdotonta tietää, keitä kaikkia nuoria, perheitä ja toiminnan tuottajia tämä toiminta saa mukaansa”, Eskonen sanoo.

Kesän ja syksyn 2018 aikana järjestetään TSEMI-leirejä Sotkamon lisäksi Kauhajoella, Loimaalla, Saarijärvellä ja Siilinjärvellä.

TSEMI-leiri- ja kerhotoimintaa toteutetaan Suomen Lions-liitto ry:n Punainen sulka -keräyksen tuotolla.