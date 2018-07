Nuorille tienestiä suoraan luonnosta

Tiedote 17.7.2018 (Imatra). 4H-järjestö tarjoaa nuorille mahdollisuuden tienata luonnontuotteita keräämällä ja myymällä. Kaakkois-Suomen ensimmäinen 4H Marja-asema avataan Imatralle tänä torstaina.

Eteläkarjalalaisilla nuorilla on tänä kesänä uudenlainen mahdollisuus lisätienestin ansaitsemiseen, kun Etelä-Saimaan 4H-yhdistys avaa 4H Marja-aseman Imatralle torstaina 19.7. Imatran K-Citymarketin edessä päivystävät 4H-nuoret ostavat ja välittävät tänä vuonna erilaisia metsä- ja puutarhamarjoja sekä sieniä. Marjoja voi toimittaa marja-asemalle kuka tahansa, mutta erityisesti nuorien toivotaan innostuvan keruusta.Tulevina vuosina aiotaan vastata myös villiyrttien ja muiden luonnontuotteiden kasvavaan kysyntään.

4H-järjestöllä on vuosikymmenien kokemus luonnontuotteiden keruusta ja välityksestä etenkin Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla, jossa järjestö on tehnyt uraauurtavaa työtä muun muassa kihokin, kuivatun koivunlehden, kuusenkerkän ja katajanmarjan keruussa ja välityksessä. Pohjanmaalla toiminta on keskittynyt erityisesti puolukan välitykseen. Luonnontuotteiden kysyntä kasvaa sekä Suomessa että ulkomailla ja nyt 4H laajentaa välitystoimintaansa myös kaakkoiseen Suomeen.

”Kaakkois-Suomen yrityksillä on nyt kova kysyntä marjoille ja muille luonnontuotteille. Poimijat ja ostajat eivät kuitenkaan tällä hetkellä kohtaa toisiaan. Kaakkois-Suomessa on selkeä tarve organisoidulle keruu-jakeluverkostolle ja 4H-yhdistysten ylläpitämät marja-asemat ovat osa ratkaisua. Tätä kautta voimme myös tarjota nuorille matalan kynnyksen kanavan saada ansiota ja kokeilla työskentelyä kasvavalla luonnontuotealalla”, kertoo Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen -hankkeen (2018) hankevastaava Magdaleena Rouhiainen Suomen 4H-liitosta. Hanke selvittää luonnontuotealan pullonkauloja Kaakkois-Suomessa ja kartoittaa erityisesti nuorten mahdollisuuksia osallistua alan kehittämiseen. Hankkeen rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

4H Marja-asemalle toimitetut luonnontuotteet myydään edelleen luonnontuotteiden jalostamiseen erikoistuneelle lappeenrantalaiselle Kaskein Marjalle. Kaskein Marjan kautta eteläkarjalalaiset metsämarjat ja -sienet päätyvät paitsi lähikauppoihin myös kansainvälisille markkinoille aina Kiinaan asti.

4H Marja-asema ottaa vastaan marjoja ja sieniä Imatran K-Citymarketin pihassa (Tietäjänkatu 2, Imatra) arkisin klo 9-17.

Toimittajat ovat tervetulleita avajaisiin

Imatran 4H Marja-asema aloittaa toimintansa torstaina 19.7. klo 9 alkaen K-Citymarket Imatran pihassa (Tietäjänpolku 2, Imatra). Haastatteluja aamupäivällä antavat Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Helena Puustinen ja Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen -hankkeen hankekoordinaattori Magdaleena Rouhiainen.

Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen -hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Hankkeen rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.