Nuorisoasema Klaarasta täysi-ikäinen

Nuorisoasema Klaara avattiin syksyllä vuonna 2000 Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämien lasten ja nuorten mielenterveystyöhön tarkoitettujen varojen turvin. Vuodesta 2002 Nuorisoasema Klaara on antanut mielenterveys- ja päihdepalveluja alle 25-vuotiaille nuorille Vaasan kaupungin pysyvänä toimintana.

Nuorisoasema Klaara toimii matalan kynnyksen periaatteella. Nuorisoasema Klaarassa työskentelee moniammatillinen tiimi. Työntekijöinä on psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia, johtava ohjaaja sekä toimistosihteeri. Tarjolla on myös lääkäripalveluja.

Vuodesta 2000 nykypäivään

Nuorisoasema Klaara avattiin syksyllä 2000 sosiaali- ja terveysviraston yhteistyöprojektina Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämien varojen turvin. Ensimmäisenä toimintavuonna asiakkaita oli 492 ja käyntejä 4421. Vuonna 2002 hankkeen toiminta muuttui Vaasan kaupungin vakinaiseksi toiminnaksi.

Vuonna 2013 avattiin NettiKlaara (https://klaara.vaasa.fi), jonka tavoitteena oli entisestään madaltaa nuorten kynnystä hakea apua. NettiKlaarassa on muun muassa sähköinen ajanvaraus, tietopalvelusivusto sekä blogi. NettiKlaara-projekti oli osa Välittäjä 2013 –hanketta, joka oli Väli-Suomen alueen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke.

­– Toimintaa on kehitetty vuosien aikana yhdessä nuorten kanssa. Toiminta on muuttunut hoidollisempaan mielenterveys- ja päihdetyöhön. Yksilökäyntien lisäksi meillä on toiminnallisia ja hoidollisia ryhmiä, muun muassa ahdistukseen ja jännitykseen liittyen. Meillä on liikuntaryhmiä sekä ryhmä nuorille, joiden perheissä on mielenterveys- ja päihdeongelmia. Lisäksi teemme ennaltaehkäisevää työtä esimerkiksi vierailemalla kouluissa, kuvailee johtava ohjaaja Heli Koivula.

Asiakkaiden määrä on edelleen kasvussa

­– Viime vuonna asiakkaita oli ennätysmäärä. Asiakkaita oli 1042 ja asiakaskäyntejä 7882. Etenkin nuorempien kävijöiden määrä kasvanut, toteaa Koivula.

Eniten Klaaraan tullaan mielenterveyden haasteiden, kuten ahdistuksen ja masennuksen vuoksi (51 %). Asiakkaita lähestyy Nuorisoasema Klaaraa myös riippuvuuksien takia (12 %), elämänhallintaan liittyen (16 %) sekä ihmissuhdeongelmien vuoksi (11 %).

– Tällä hetkellä valmistellaan Vaasan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämistä Vaasan keskussairaalan psykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa yhdeksi uudeksi kokonaisuudeksi. Muutoksessa on mukana myös Nuorisoasema Klaaran mielenterveys- ja päihdepalvelut alle 25-vuotiaille nuorille. Tuleva muutos on ajoitettu keväälle 2019, kertoo Koivula.

Ota yhteyttä!

Nuorisoasema Klaara sijaitsee osoitteessa Kirkkopuistikko 28. Klaara on avoinna ma klo 10-18, ti-to klo 9-16 ja pe klo 9-15. Klaara on suljettu päivisin lounasaikana klo 11.30-12.30.

Vastaanottoajan voi varata käymällä, soittamalla p. 06 325 2850 tai nettiajanvarauksella klaara.vaasa.fi. Akuuteissa asioissa voi tulla suoraan päivystäjän vastaanotolle.