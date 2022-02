Nuorisojärjestö 4H, K-ryhmä ja Duunitori auttavat tuhansia yhdeksäsluokkalaisia kesätyön haussa

4H-järjestö, K-ryhmä ja Duunitori haluavat varmistaa, että yhdeksäsluokkalaisista kesätyönhakijoista työllistyisi mahdollisimman moni.

”Monet 14–17-vuotiaat työnhakijat ovat heikommassa asemassa verrattuna täysi-ikäisiin työnhakijoihin. Moni kesätyöpaikka edellyttää 18 vuoden ikää, ja ilman aiempaa työkokemusta työllistyminen voi olla haastavaa”, 4H:n kehityspäällikkö Anu Parviainen sanoo.

4H:n Ysit töihin -toiminta tavoittaa vuosittain 10 000 nuorta liki sadalla paikkakunnalla. Vuonna 2021 toiminnassa mukana olevista nuorista työllistyi lähes 60 prosenttia eli yli 5 000 nuorta sai kesätyön.

“Nuoren ensimmäinen työkokemus auttaa häntä eteenpäin. Se voi tukea opintojen loppuun saattamista ja jopa ehkäistä syrjäytymistä. Ysit töihin -toiminnassa opetamme nuorille työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Lisäksi neuvottelemme paikkakuntien työnantajien kanssa ja rohkaisemme heitä toteuttamaan yhteiskuntavastuutaan ottamalla yhdeksäsluokkalaisia töihin”, Parviainen sanoo.

Duunitorin kesätyösivusto yhdistää tehtävät tekijöihinsä

Kesätyökausi 2022 on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. Duunitorin hakukoneessa on marraskuusta alkaen etsitty kesätyöpaikkoja jo yli miljoona kertaa.

Tällä hetkellä Duunitorilta löytyy yli 10 000 kesätyöpaikkailmoitusta, joista 15–16-vuotiaille suunnattuja on noin 300. Ilmoitusten määrä elää jatkuvasti, joten näet reaaliaikaisen tilanteen Duunitorin kesätyösivulta.

Duunitori on avannut sivuilleen 15–16-vuotiaille suunnatun kesätyönhakusivuston, jonka tarkoituksena on auttaa entistäkin useampaa yhdeksäsluokkalaista löytämään töitä.

”Kesätöitä on nyt muuten hienosti tarjolla, mutta edelleen harva työnantaja uskaltaa työllistää alaikäisiä. Haluamme rohkaista siihen, sillä kesätyö tarjoaa nuorelle tärkeän onnistumisen kokemuksen, lisää osallisuutta yhteiskuntaan ja auttaa työllistymään myös vanhempana”, sanoo Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Kesätyökaudella 2021 kesätyöpaikkoja etsittiin Duunitorin hakukoneessa lähes viisi miljoonaa kertaa, ja kesätyöpaikkailmoituksia oli samalle vuodelle 30 000.

K-ryhmä on suurimpia alle 18-vuotiaiden nuorten työllistäjiä

Paikalliset K-kauppiaat osallistuvat vuosittain satoihin Ysit töihin -toiminnan nuorten työelämäkoulutuksiin. Kauppiaat tarjoavat tulevanakin kesänä myös runsaasti työpaikkoja alle 18-vuotiaille nuorille ympäri Suomen.

Suurin osa K-ryhmän 6000 kesätyöpaikasta on haussa helmikuun aikana osoitteessa kesko.fi/kesatyopaikat. Esimerkiksi K-ryhmän ruoka- ja rautakaupoista sekä urheiluvälineliikkeistä löytyy paljon kesätyömahdollisuuksia myös alle 18-vuotiaille nuorille. K-ryhmässä on tänä kesänä arviolta 20 prosenttia enemmän kesätyöpaikkoja tarjolla kuin koronaa edeltävinä kesinä, eli myös 14–17-vuotiaille nuorille on aikaisempaa entistä enemmän työmahdollisuuksia.

Elinkeinoelämän Keskusliiton kysely yrittäjille nostaa esille saman trendin. Se näkyy myös Duunitorin datassa: tammikuussa 2022 sivustolla julkaistiin 54 prosenttia enemmän kesätyöilmoituksia kuin vuosi sitten.

”Iso osa nuorista aloittaa työuransa juuri kaupasta. Siksi K-ryhmällä on tärkeä rooli nuorten ensimmäisten työkokemusten tarjoajana. Viime kesänä kaikista K-ryhmän kesätyöntekijöistä noin 35 prosenttia, eli reilut kaksi tuhatta henkilöä oli 14–17-vuotiaita. K-kauppojen kesätyöntekijöistä heitä on lähes puolet. Kannustamme nuoria rohkeasti hakemaan, sillä nyt on paljon mahdollisuuksia tarjolla”, sanoo K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Ilona Castrén.

K-ryhmä on Ysit töihin -toiminnan pääyhteistyökumppani.

Sofie Globoderi, 16, odottaa kesältä rahaa ja työkokemuksia

Yhdeksäsluokkalainen Sofie Globoderi on osallistunut Ysit töihin -toiminnan Ajokortti työelämään -koulutukseen Porvoossa. Koulutuksessa käytiin läpi työnhakuprosessin vaiheita ja työhaastattelua.

“Eniten opin ansioluettelon tekemisestä. Aion hyödyntää näitä tietoja jatkossa, kun haen töitä. Lisäksi jo tämän itse koulutuksenkin voi laittaa CV:hen”, Globoderi sanoo.

Globoderin kesätyönhaku on mahdollisesti jo tuottanut tulosta hänen aktiivisuutensa ja aiemman työkokemuksensa ansiosta. Hän saattaa viettää kesän asiakaspalvelutehtävissä.

“Odotan kesältä sitä, että on rahaa ja sitä kautta vapautta tehdä niitä asioita, joita haluaa. Odotan innolla myös itse työkokemuksia”, hän kertoo.

