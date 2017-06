Nuorisosäätiö selkeyttää toimintaansa

30.6.2017 10:49 | Nuorisosäätiö

Nuorisosäätiö on käynyt ARAn tarkastuksen tulokset tarkasti läpi ja kokee, että raportin pohjalta säätiön on hyvä parantaa ja selkeyttää toimintaansa entistä läpinäkyvämpään suuntaan.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on suorittanut Nuorisosäätiö sr:ää käsittelevän tarkastuksen aikavälillä 6.6.2016–30.3.2017. Nuorisosäätiö on antanut tarkastuskertomukseen vastineensa 30.5.2017.

ARAn selvitys nosti esiin muun muassa Nuorisosäätiön sijoitustoiminnan ja sisäiset tilapäislainoitukset, joissa Nuorisosäätiön tulee tarkastella menettelytapojaan ja parantaa toimintaansa.

Nuorisosäätiö on ottanut tulokset vastaan ja näkee raportin sisällön tilaisuutena kehittää ja selkeyttää toimintaansa, lisätä viestintäänsä sekä olla jatkossa entistä läpinäkyvämpi kaikille osapuolille. Nuorisosäätiö on velvoitettu korjaamaan toimintaansa 29.9.2017 mennessä.

Toimenpiteisiin on jo ryhdytty: yhtenä merkittävänä korjaustoimenaan Nuorisosäätiö on jo aloittanut koko konsernin rakennejärjestelyiden muutosvalmistelut. Lisäksi säätiön sääntöihin on tehty muutoksia.

Pahoittelemme Nuorisosäätiön toiminnassa olleita epäkohtia, jotka nyt korjataan, jotta voimme jatkossa tehdä entistä paremmin ja monipuolisemmin töitä nuorten asumisen ja itsenäistymisen eteen sekä kehittää toimintaamme.

Toimintamme ydin on nyt ja tulevaisuudessa nuorten itsenäistymisen tukeminen ja asumisen kehittäminen. Tämän eteen teemme töitä joka päivä. Haluamme olla mukana luomassa hyvää ja huolehtia siitä, että teemme asiat oikein.