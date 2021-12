Nuorisovaltuusto järjestää joulukonsertin: ”On ilo kokoontua turvallisesti yhteen pitkästä aikaa!”

Konsertti pidetään ravintola Fontanassa 3.12. klo 18-22. Maksuton ja päihteetön tapahtuma on suunnattu 13-18-vuotiaille.

- On hienoa saada koota nuoret yhteen pitkästä aikaa. Uskon, että tällaiselle tapahtumalle on ollut kiinnostusta jo pitkään, mutta vallitsevasta tilanteesta johtuen emme ole sellaista voineet aiemmin järjestää. Nuorisovaltuustona teemme kaikkemme tapahtuman turvallisuuden takaamiseksi. Fontanassa on hyvin tilaa pitää hauskaa turvaväleinkin, kertoo nuorisovaltuuston toimintavaliokunnan puheenjohtaja Elias Riekki.

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänitorvena

Tapahtuman ja sen ohjelman on suunnitellut Vaasan nuorisovaltuusto, joka koostuu 13-20-vuotiaista vaasalaisista nuorista. Mukana järjestelyissä on myös Vaasan kaupungin nuorisopalvelut.

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänitorvena ja vie ideoita sekä toivomuksia eteenpäin päättäjille. Nuorisovaltuustolla on oma vuosittainen budjetti, jonka avulla toteutetaan mielekästä toimintaa nuorille ja jaetaan vuosittain toiminta-avustuksia. Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin kuudessa lautakunnassa.