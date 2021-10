Nuorista lohikäärmeistä kertova Tulisiivet on hauska ja jännittävä fantasiasarja alakouluikäisille – Sen luonut kirjailija Tui T. Sutherland on yksi Soturikissat-menestyssarjan kirjoittajista

Pyrrhian lohikäärmeheimot ovat olleet vuosia sodassa, ikuiselta tuntuvan valtapelin vankeina. Salainen vastarintaliike Rauhankynsi koulii viittä lohikäärmeenpoikasta taisteluun kätkössä muulta maailmalta. Poikasten tehtävänä on toteuttaa arvoituksellinen ennustus ja päättää mieletön taistelu. Tsunamilla, Leimulla, Glorialla, Tähtimöllä ja Savisella on kuitenkin oma tahto. Entä jos he voisivat paeta ja pelastaa maailman omalla tavallaan?

Tui T. Sutherland on amerikkalainen lasten- ja nuortenkirjailija. Hänen luomassaan Tulisiivet-sarjassa on ilmestynyt jo 13 romaania. Sutherland asuu Massachusettissa aviomiehensä, kahden poikansa ja kahden hyvin kärsivällisen koiran kanssa.

Tulisiivet – Viiden poikasen ennustus

377 sivua

alkuteos Wings of Fire Book One: The Dragonet Prophecy

Tulisiivet – Puuttuva perillinen

352 sivua

alkuteos Wings of Fire Book Two: The Lost Heir

suomentanut Meri Kapari

äänikirjat ilmestyvät 15.11., lukija Krista Kosonen