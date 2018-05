Nuorten auttamisoperaatio Helsingin keskustassa koulujen päättymispäivänä

Tiedote: Retroilua Maunula-talon festivaalilla 8.6.–9.6.2018 25.5.2018 15:47 | Tiedote

Maunularetro 8.–9.6.2018 on Maunula-talon kesäkuinen festivaali, jossa on tarjolla menneiden vuosikymmenten tyyliä ja nostalgiaa. Tapahtuman tähtiartisteihin kuuluvat pitkän uran tehnyt kansansuosikki Lea Laven, rytmiorkesteri Swing Memories ja Honey B. Family. Lapsille esitetään Kössi Kenguru -animaatioita. Mukana on myös avoimen haun kautta kutsuttuja esiintyjiä.