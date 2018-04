Nuorten auttamisoperaatio vappuyönä Helsingissä

Helsingin keskustassa ja alueilla järjestetään nuorten auttamisoperaatio vappuaaton iltana ja -yönä. Operaation tarkoituksena on kohdata ja auttaa alle 18-vuotiaita nuoria muun muassa antamalla heille ensiapua kaduilla, hoitoa ensiapukeskuksessa ja ohjaamalla sairaalahoitoon tarvittaessa.

Operaation nuorten selviämisasema toimii Töölön nuorisotalossa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 22 (Taivallahden leikkipuisto, puh. 09 310 71714). Keskus on auki vappuaattoiltana ja -yönä klo 18.00–6.00. Jalkapartiot kiertävät keskustan, Kaivopuiston, Hietaniemen ja Koffin puiston läheisyydessä.

Autopartiot kattavat kierroksillaan koko kaupungin alueen ja pysähtyvät tunnetuissa kokoontumispaikoissa. Partiointia tehdään klo 17.30–03.00 välisenä aikana.

Operaation järjestävät Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Helsingin seurakuntien Saapas-ryhmät, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri ry, Nuorisotyö raiteilla -hanke, Aseman Lapset ry ja Walkers.

Operaation autoissa on teksti Nuorison huolto- ja auttamisoperaatio ja työntekijät ovat pukeutuneet edustamansa organisaation tunnuksin. Tällä pyritään siihen, että nuoret tunnistavat luotettavat aikuiset väkijoukosta. Auttamisoperaatiossa on mukana yhteensä noin 80 henkilöä. Etsivän ja jalkautuvan työn ammattilaisten lisäksi mukana on suuri joukko vapaaehtoisia aikuisia. Monille vapaaehtoisille toimintaan osallistuminen vappuna on toistuva perinne.

Ensimmäiset nuorten auttamisoperaatiot järjestettiin jo 1980-luvun vaihteessa. Operaatioita on järjestetty vappu- ja uudenvuodenöinä sekä 90-luvulta lähtien myös koulujen päätöspäivinä. Tänä vuonna operatio järjestetään vappuna ja koulujen päätöspäivänä 2.6.

Operaatiota pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta se vastaisi vallitsevaan tarpeeseen. ”Nuorten liikkumisalue on laajentunut kehäradan ja erityisesti nyt Länsimetron myötä, ” sanoo operaation johtaja Mirja Silajärvi. ”Viestit liikkuvat sosiaalisen median kautta ja nuoret voivat liikkua nopeasti paikasta toiseen.”

Lähetämme yhteenvedon operaatiosta 1.5.2017.