Nuorten liikuntakortteja lainattavissa Helsingin kirjastoista

13−17-vuotiaiden FunAction-liikunnan ja 18−29-vuotiaiden Nyt-liikunnan kausikortteja on nyt lainattavissa Helsingin kirjastoista.

Kausikortteja on Malmin, Itäkeskuksen, Jakomäen, Kannelmäen, Kontulan, Maunulan, Oulunkylän ja Pitäjänmäen kirjastoissa. Jokaisessa näissä kirjastossa on lainattavana kaksi FunAction- ja kaksi Nyt-liikunta-korttia. Korttien laina-aika on kaksi viikkoa.

FunActionin ja Nyt-liikunnan tarjonnassa on kymmeniä eri lajeja skeittauksesta tankotanssiin, joogasta aikidoon ja parkourista twerkkaukseen sekä K-Poppiin. Sekä FunAction ja Nyt-liikunta tarjoavat yli 50 liikuntatuntia viikossa ympäri Helsinkiä, ja kausikortilla voi osallistua niin monelle tunnille kuin vain ehtii.

Kurkkaa nettisivuilta funactionnuorille.fi ja nytliikunta.fi kiinnostava laji, sopiva aika ja paikka ja tule kokeilemaan! Molempien syyskausi kestää 13.12.2019 asti.