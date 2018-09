Nuorten suosikkitubettajat Malmitalossa – Tubemiitti 12.10.!

Pohjoishelsinkiläisten nuorten tuottama Malmin Tubemiitti kokoaa jo neljättä kertaa Malmitaloon monipuolisen kattauksen Suomi-tuben kovimpia nimiä.

Malmitalo täyttyy keskiviikkoiltana 12.10. kello 18 alkaen Suomen kiinnostavimmista tubettajista ja muusta tubeaiheisesta ohjelmasta. Tämän vuoden Tubemiittiä tähdittävät Pinkku Pinsku, A-Lapset, Elisa Malik ja PakolaiShow. Lisäksi lavalla nähdään musiikin ja huumorin multitalentit Seksikäs Suklaa ja Dosdela sekä alueen nuorten omia musiikkiesityksiä.

Malmin Tubemiitti on jo perinteeksi muodostunut Pohjois-Helsingin oma tubetapahtuma, joka on aikaisempina vuosina vetänyt Malmitaloon monisatapäisen yleisön. Tubemiitti on syntynyt tänäkin vuonna yhdessä pohjoishelsinkiläisten nuorten kanssa, jotka ovat olleet mukana niin tapahtuman ideoinnissa, suunnittelussa kuin toteuttamisessakin.

Illan tubetusaiheinen ohjelma koostuu Malmisalin lavalla nähtävistä haasteista, joissa nuoret haastavat suosikkitubettajiaan mitä erikoisempiin tehtäviin sekä meet & greeteistä, joissa tubettajia pääsee jututtamaan kasvotusten. Tubettajien lisäksi luvassa on musiikkia sekä nuorten suunnittelemaa yllätysohjelmaa. Nuoret ovat valinneet esiintyjiksi monenlaisia tubettajia, joten tarjolla on kiinnostavia kohtaamisia, innostavia tarinoita ja energistä meininkiä monenlaisille tube- ja musiikkifaneille.

Vasta 16-vuotias Pinkku Pinsku on noussut supersuosioon videoilla, joissa käsitellään nuorten elämää koskettavia aiheita aina tubeilmiöistä ihmissuhteisiin ja meikkivinkkeihin. A-Lapset eli Roope Rannisto ja Joona Puhakka ovat parikymppisiä tubettajia, joiden kanavalla keskitytään erityisesti huumoriin ja erilaisiin haasteisiin. Elisa Malik kuvaa videoillaan lämpimän humoristisesti omaa arkeaan ja tarjoaa seuraajilleen omakohtaisia vinkkejä esimerkiksi hyvinvointiin, kauneudenhoitoon ja opiskeluun liittyen. PakolaiShow aloitti tubettamisen teini-ikäisenä, ja palasi tubemaailmaan pari vuotta sitten entistä ammattimaisemmalla otteella. Seksikäs Suklaa ja Dosdela tunnetaan niin somemaailmasta, tv:stä kuin räppäreinäkin, ja Tubemiitissä yleisö saa nauttia kaksikosta niin haasteiden kuin musiikinkin saralla.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja ohjelmaa on tarjolla iltakuudesta puoli kymmeneen saakka. Alle 12-vuotiaat ovat tervetulleita tapahtumaan aikuisen seurassa.

Tapahtumaa koordinoi Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Operaatio Pulssi, joka tuottaa Pohjois-Helsingin alueella maksutonta, matalan kynnyksen vapaa-ajantoimintaa 12–18-vuotiaille nuorille.

Tubemiitin ohjelma-aikataulu päivitetään Operaatio Pulssin kotisivuille sekä Facebook- ja Instagram-sivuille tapahtumaviikolla.

Tapahtumatiedot:

Malmin Tubemiitti vol. 4

pe 12.10.2018 klo 18–21.30

12–18-vuotiaille, alle 12-vuotiaat aikuisen seurassa

Vapaa pääsy. Tapahtuma on päihteetön.

Järjestäjänä Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden Operaatio Pulssi! sekä Malmitalo.

Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

www.malmitalo.fi