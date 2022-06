Nuorten työpajoille 16,5 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna noin 16,5 miljoonaa euroa valtionavustusta 232 nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle. Työpajatoimintaan osallistuminen parantaa nuoren elämänhallinnan taitoja, nuoren itsetuntemusta ja osallisuutta yhteiskuntaan. Toiminnan tavoitteena on auttaa nuorta löytämään polku koulutukseen, työhön tai tarvitsemaansa palveluun. Työpajoilla nuoret voivat hankkia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä valmiuksia ja harjoitella erilaisia työtehtäviä yhdessä muiden nuorten kanssa.

Nuoriin kohdistuvat vaatimukset kasvavat - yksilöllinen apu yhä tärkeämpää

Työpajatoiminnan ammattilaiset näkevät toiminnalle kovan tarpeen tulevaisuudessa.

”Valitettavasti nuoret voivat yhä huonommin, ja ongelmat muuttuvat monimutkaisemmiksi. Opiskeluun ja työelämään liittyvät vaatimukset kasvavat, mikä lisää esimerkiksi uupumuksen riskiä”, arvioi Pietarsaaressa toimivan Musikcafé After Eightin Elin Härmälä.

”On tärkeää, että palvelu on helposti saatavilla ja joustavaa. Tarjoamme nuorille räätälöidyn, yksilöllisen tuen. Työpaja on nuorille tuttu ja tunnettu toiminnan muoto”, kertovat vastaava ohjaaja Mia Artoma ja nuorisovastaava Henna Rautavuo-Hätönen Asikkalan kunnasta.

Nuorten kokonaisvaltainen auttaminen ja siirtyminen palvelusta toiseen on varmistettava, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Lisäksi työpajojen toiminnan suunnittelu ei ole helppoa, sillä se riippuu vaihtelevasta rahoituksesta. Työpajoilla on joka tapauksessa paljon etuja ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

”Nuorten vaikeuksien voittamiseen ei useinkaan ole nopeita ratkaisuja. Me työpajoilla työskentelevät olemme kuitenkin etuoikeutettuja, kun saamme auttaa nuoria kiinni elämään”, toteaa Elin Härmälä.

”Toiveena on, että laajennetunoppivelvollisuuden myötä yhteistyö oppilaitosten kanssa tiivistyy. Työpajatoiminta tukee sekä mahdollistaa tuettuja opinto- ja koulutuspolkuja sekä peruskoulua suorittaville että toisen asteen opiskelijoille”, pohtivat Mia Artoma ja Henna Rautavuo-Hätönen uusia mahdollisuuksia.

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 5 177 000 euroa 58 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 787 565 euroa 29 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 000 000 euroa 17 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 2 267 000 euroa 31 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 4 300 122 euroa 72 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 2 000 000 euroa 25 hakijalle.

Yhteensä avustusta myönnettiin 16 531 687 euroa 232 hakijalle.

Nuorten näköistä ja vaikuttavaa toimintaa

Nuorten työpajatoiminta on nuorisotyötä, josta säädetään nuorisolaissa. Nuorisotyöllinen ote on yksi nuorten työpajatoiminnan tärkeimmistä lähtökohdista. Työpajoilla nuorisotyön ammattilaiset kuuntelevat nuoria ja kohtaavat heidät aidosti. Muun muassa valmennussuunnitelmat tehdään yhdessä nuoren kanssa, ja nuoret saavat olla työpajalla juuri sellaisia kuin ovat. Nuoret pääsevät myös antamaan palautetta, jolla työpajan toimintaa kehitetään. Näin toiminnasta saadaan nuorten näköistä. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan Sovari-vaikutusmittarilla, jota ylläpitää Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Työpajatoimintaa koordinoivat työpajatoiminnan alueelliset koordinaattorit. Ruotsinkielinen koordinaatio on kolmen aluehallintoviraston alueen yhteinen. Koordinaattorien tehtävänä on alueen nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja edistäminen.

Lisätietoa työpajatoiminnasta (mm. Sovarista ja alueellisista koordinaattoreista) Into ry:n sivuilla

Aluehallintovirastojen myöntämillä avustuksilla järjestetään ja ylläpidetään nuorten työpajatoimintaa kunnissa. Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia myös mm. nuorten työpajatoimintaan, nuorisoalan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan.

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

ylitarkastaja Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446

ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555

Itä-Suomen aluehallintovirasto

nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150

Lapin aluehallintovirasto

nuorisotoimentarkastaja Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383 (tavoitettavissa 23.6.2022 asti)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Palola, p. 0295 018 817

ylitarkastaja Elsa Mantere, p. 0295 018 813

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi