Nuorten Vamoksen uusi vetäjä on valittu

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos- ja työllisyyspalveluiden uudeksi palvelualuejohtajaksi on valittu valtiotieteiden tohtori Terhi Laine. Laine siirtyy tehtävään Diakonia-ammattikorkeakoulusta, jossa hän toimi kehitysjohtajana vastuualueenaan innovaatiotoiminta.

Tutkimus- ja kehittämistyön lisäksi Laine on toiminut aiemmin opettajana ja lehtorina Diakissa, Helsingin yliopistossa sekä muissa sosiaalialan ja terveydenhuolto-oppilaitoksissa. Näistä tehtävistä hänelle on kertynyt käytännön kokemusta työskentelystä sosiaali- ja nuorisotyön kysymysten parissa. Väitöskirjassaan Terhi on perehtynyt väkivallan vastaiseen työhön turvakodeissa.

”Diakonissalaitoksen Vamoksessa ja työllisyyspalveluissa tehdään upeaa ja vaikuttavaa työtä ihmisläheisellä otteella. Palvelualuejohtajana minulle tarjoutuu hieno mahdollisuus päästä kehittämään tätä työtä yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Uskon, että kokemuksestani tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on hyötyä Vamoksen eteenpäin viemisessä. Jo nyt Vamos ylittää ja rikkoo rajoja sekä on suunnannäyttäjä moniammatillisessa yhteistyössä. Tästä on hyvä jatkaa”, Laine sanoo.

”Toivotamme Terhin lämpimästi joukkoomme. On hienoa, että saamme Vamos ja työllisyyspalveluihin uudenlaista osaamista ja yhteiskunnallista näkemystä. Tämä on tärkeää, kun selvitämme Vamoksen vaikuttavuutta ja visioimme kehittämistarpeita”, toimialajohtaja Marja Pentikäinen sanoo.

Terhi aloittaa palvelualuejohtajana 1.9.2018 ja hänen työpisteensä sijaitseen Alppikadulla Helsingissä.

Vamos – työtä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi

Jo seitsemällä paikkakunnalla toimiva Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu on 10 vuoden aikana auttanut jo yli 8000 nuorta takaisin kouluun ja töihin. Mielenterveysongelmista kärsiville nuorille suunnattu uusi Vamoksen Mindset -valmennus on osa hallituksen kärkihanketta (2017–2018), ja sitä toteutetaan yhteistyössä kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden, Oulussa Oulun Diakonissalaitoksen sekä Rovaniemellä Rovaniemen kaupungin kanssa.