Nuorten yrittäjyyshanke kisaan EU:n parhaan tittelistä

Bisnes Lande on yksi kahdeksasta hankkeesta, jotka lähtevät Suomesta kilpailemaan EU:n ARIA-hankekilpailun (Agricultural & Rural Inspiration Awards) voitosta. Pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva hanke on kannustanut maaseudun nuoria yrittäjyyteen heidän oman osaamisensa pohjalta.

Bisnes Lande -hanke on tavoittanut yli 730 nuorta jalkautumalla mm. kouluihin pitämään yrittäjyystyöpajoja sekä järjestämällä nuorille bisnesleirejä ja yritysvierailuja. Hanke on madaltanut monien kynnystä ryhtyä yrittäjiksi ostamalla heiltä palveluja kuten videointeja, tilaisuuksien juontoja tai kokouskakkuja. Lisäksi nuorille yrittäjille on perustettu vertaistukea tarjoava Bisnestiimi-ryhmä, ja hanke on nostanut nuorten osaamista esille mm. sosiaalisessa mediassa.

Hankkeen projektikoordinaattori Päivi Hakkarainen Leader Viisarista on iloinen hankkeen pääsystä ARIA-kilpailuun.

– Tuntuu siltä, että koko alueen yhdessä tekemä työ kantaa hedelmää, hän sanoo.

Bisnes Lande -hanke alkoi vuonna 2021 ja päättyy tämän vuoden lopussa. Hanketta on rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskus EU:n maaseuturahastosta. Bisnes Lande edustaa Suomea myös toisessa EU:n laajuisessa kisassa, yrittäjyyteen keskittyvässä European Enterprise Promotion Awards -kilpailussa.

Parasta ovat ihmisten verkostot

Yksi hankkeeseen osallistuneista nuorista on nykyisin Leader Viisarin tiedottajana työskentelevä Laura Kortelainen. Äänekoskelta kotoisin oleva nuori nainen kehittää yrittäjänä erilaisia digitaalisia palveluja ja tekee somemarkkinointia.

– Parasta hankkeessa on ollut verkostoituminen muiden nuorten yrittäjien ja yritysneuvojien kanssa. Hankkeessa on saanut myös hyvää kannustusta oman yritystoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen, Kortelainen kuvailee.

Projektikoordinaattori Hakkarainen toteaa, että Bisnes Lande -hankkeen menestyksen taustalla on innostuneiden yhteistyökumppaneiden verkosto. Hankkeen tärkeitä kumppaneita ovat esimerkiksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, alueen kehittämisyhtiöt, yritysneuvojat ja -opettajat sekä kuntien etätyötilojen kuten Hubteekin, Lennättimen ja Äänehubin vetäjät.

– Jokaisesta organisaatiosta on löytynyt aina joku innostuja, joka on saanut oman organisaationsa aktivoitua mukaan, Hakkarainen iloitsee.

Hänen mielestään antoisinta hankkeessa on ollut nuorten yrittäjien yhteen saattaminen. Myös alueen yrityksiin tehdyt vierailut ovat olleet erittäin kiinnostavia ja tarjonneet samalla tilaisuuden markkinoida nuorten osaamista eteenpäin.

Suomi menestynyt aiempina vuosina

Suomesta lähetetään ARIA-kilpailuun kahdeksan maaseuturahaston rahoittamaa hanketta. Bisnes Landen lisäksi jatkoon pääsivät Aikaa on -hanke, Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla -hanke sekä Korokausi-, Sastavilja- ja Landemia-hankkeet. Yrityshankkeista jatkoon menivät Inlisol Oy:n ja FabPatch Oy:n hankkeet.

Aiempina vuosina Suomi on menestynyt kilpailussa hyvin. Esimerkiksi viime vuonna kilpailun yleisöäänestyksen voitti Puolangan pessimistien imagohanke, keskisuomalainen ReWi-visions-hanke voitti oman sarjansa vuonna 2021, ja vuonna 2019 vastaavasti lappilainen Kuitua pohjoiseen -hanke.

ARIA-kilpailun voittajat julkistetaan joulukuussa. Kilpailussa on neljä sarjaa, joiden voittajat valitsee tuomaristo. Yleisöäänestyksessä valitaan lisäksi paras maaseudun nuoria osallistanut hanke.

ARIA-kilpailun järjestää vuosittain EU CAP Network eli EU:n maatalouspolitiikasta vastaava verkosto. Kilpailun tavoitteena on lisätä maaseudun kehittämisen ja maatalouden näkyvyyttä.