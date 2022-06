Nuoruuskoodi tarjoaa enemmän terveitä elinvuosia

Vuonna 2016 Nobel-palkinnon sai japanilainen Yoshinori Ohsumi, joka paikansi autofagia- ja pitkäikäisyysgeenit ensin hiivasienessä ja sitten nisäkkäillä. Sama ilmiö toimii kaikilla maapallon eliöillä. Ohsumi tutki 40 vuoden ajan hiivasienen käyttäytymistä tilanteissa, joissa ravintoa ei ollut riittävästi. Hän havaitsi sienen kykenevän käyttämään ravinnokseen omia solujaan. Autofagiaksi nimetty prosessi valitsi kierrätettäväksi ensin kuolleet ja vialliset solukot, ja siten puhdisti ja vahvisti elimistöä. Nuoruuskoodi ei ole nuoruuden lähde tai pilleri. Se on olosuhde, jossa Ohsumin löytämät geenit aktivoituvat.

Ilkka Liukas on vapaa tiedetoimittaja ja eläkkeellä oleva yritysjohtaja. Hän ei ole koskaan harjoittanut kovin aktiivista kuntoilua. Nuoruuskoodiin hän alkoi perehtyä vasta 69-vuotiaana. Sen jälkeen hän on saanut fyysiset arvonsa todella hyvään kuntoon. Hän ei esitä lukijalle omia uskomuksiaan, vaan kaikki, mitä Nuoruuskoodi − Enemmän terveitä elinvuosia -kirjassa esitetään perustuu julkisiin ja hyväksyttyihin tutkimuksiin. Ilkka Liukas viittaa kirjassaan yli tuhanteen tutkimukseen ja artikkeliin sekä lähes 20 Nobel-palkittuun tutkimukseen, jotka ovat kaiken perustana. Kaikki hänen esittämänsä asiat on tulkittava elämäntapaohjeina, eikä sairauksien hoito-ohjeina. Pitkäikäisyyteen vaikuttavat myös monet muutkin tekijät. Tärkeimpiä ovat stressitön, huoleton ja onnellinen elämänasenne.

