Nurmijärvi lähettää yrityspäättäjille kiviä suoraan landelta

Nurmijärven kunta julkaisi lokakuussa digitaalisen Nurmijärvi-simulaattorin. Sen tarkoitus on ilahduttaa kaikkia rentoutumisen tarpeessa olevia ihmisiä. Simulaattori on osa Ylpeästi lande -kampanjaa, jolla kunta kertoo humoristisin keinoin, millainen paikka se on ihmisille ja yrityksille. Nyt kampanja laajenee kohdennetusti koskemaan muualla Suomessa toimivia yrityksiä. Niiden päättäjät ovat saamassa kunnalta kiviä.

Ylpeästi lande -pakkauksen sisältävä kivi kertoo, että Nurmijärven kunta on maalaisnoheva ja joustava paikka yrittää.

– Nurmijärvi on ylpeästi lande. Meille se tarkoittaa sitä, että yhteistyö kanssamme on sujuvaa. Yritysten ei tarvitse kysellä asioista chättiroboteilta, vaan yrittäjä voi kilauttaa suoraan elinkeinojohtajalle tai kunnanjohtajalle. Emmekä me kunnan edustajat tärkeile, vaan teemme. Olemme maalaisnohevia, käytännönläheisiä ja joustavia. Meillä on aito halu ymmärtää yritystemme tarpeita ja tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Meille jokainen yritys ja yrittäjä on tärkeä, sanoo Nurmijärven kunnan elinkeinojohtaja Marko Järvenpää.

Kemiateollisuuden klusteri ja uusi yritysalue kiinnostavat

Kivi on myös tärkeä symboli.

– Kutsumme yrittäjiä palauttamaan kiven Nurmijärvelle, vaikkapa uudelle Ilvesvuoren yritysalueelle. Toivomme, että kivi on yrittäjän uusien toimitilojen peruskivi ja myös symboli vankalle yhteistyölle yrittäjän ja kunnan välillä, Marko Järvenpää kertoo.

Ilvesvuoren teollisuusalue sijaitsee logistisesti helpolla paikalla Nurmijärvellä kolmostien varrella. Alue on herättänyt valtavasti kiinnostusta, ja siellä toimii jo merkittäviä yrityksiä.

– Monelle voi tulla yllätyksenä, miten paljon ja kuinka erilaisia yrityksiä Nurmijärvellä on, Järvenpää sanoo. – Vaikka saamme nauttia kauniista landemaisemista, meillä on myös suuria ja kansainvälisesti toimivia yrityksiä kunnassamme. Esimerkiksi Rajamäellä on kemiateollisuuden klusteri, joka on merkittävä myös kansainvälisesti arvioituna. Siellä toimivat esimerkiksi Altia, Teknos, Roal, Premix ja Kiitosimeon.

Suuressa kunnassa on tilaa monenlaisille yrittäjille.

– Yksi tunnetuimmista yrityksistämme on strutsitila, mikä sopiikin Suomen suurimmalle maalaiskunnalle, Järvenpää hymyilee.