Nurminen: Vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuus turvattava

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd) on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuuden turvaamisesta. Viime viikolla pidetyissä parayleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä Suomen kisajoukkueen menestys oli vahvaa, mutta tämä ei valitettavasti näkynyt Urheiluliiton toiminnassa.

- On täysin käsittämätöntä, että Urheiluliitto on asettanut vain vammaisurheilijoille 900 euron omavastuun matkasta. On totta, että vammaisurheilijoiden osallistuminen kisoihin on kalliimpaa, mutta se ei voi olla peruste vyöryttää heistä johtumattomia kustannuksia urheilijoille. Samalla liiton pitää muistaa, että vammaisurheilijoiden sponsorointi on paljon muita urheilijoita heikompaa ja suuri osa heistä on pelkän kansaneläkkeen varassa. Nurminen sanoo.

Urheiluliitto saa merkittävän osan rahoituksestaan Opetus- ja Kulttuuriministeriön valtionavustuksina, joten nyt olisi korkea aika käydä keskustelu liiton rahajaon perusteista.

- Julkisen rahoituksen saamisen vastineena tulee edellyttää kaikkien urheilijoiden tasavertaista kohtelua. Nykyinen käytäntö on vammaisurheilijoita syrjivä ja kestämätön. Liitolta tulee vaatia toimintatapojen muutosta rahoituksen jatkumisen ehtona, Nurminen vaatii.

Voit tutustua kirjalliseen kysymykseen kokonaisuudessaan täällä.