Nuuksioon nousee huippuravintola jonka ravintolasali sijaitsee keskellä metsää

Suomen ensimmäinen metsäravintola Nielu tarjoilee huipputason pitkän illallisen metsän antimista. Jopa maailman mittakaavassa poikkeuksellinen ravintola metsässä haluaa samalla herättää ajatuksia luontosuhteesta ja suojelee suomalaista ikimetsää jokaisella tarjoilulla annoksella.

Kaikki lähti siitä, kun Valtteri Sinkkonen halusi miettiä tyypillisen ravintolakokemuksen uusiksi. Villiyrtteihin hurahtanut kokki työskenteli kaupungin huippuravintoloissa ja toimitti niihin samalla villiyrttejä Yrttipojat-yrityksen kautta: “Silloin mietin, että ravintolat haluavat tuoda metsäiset elementit lautaselle, niin miksi ei viedä asiakkaita suoraan luontoon?” Vuonna 2019 Nielu järjestettiin ensimmäisen kerran taide- ja illallistapahtumana. Päivässä loppuunmyyty ravintola keräsi ylistystä ja moni kävijä kertoikin sen olleen heidän ikimuistoisin ravintolakokemuksensa.

Illallinen rakentuu Sinkkosen keräämien villiyrttien ja kotimaisten raaka-aineiden ympärille. Viiden ruokalajin menun voi valita järvikalalla ja riistalla ryhditettynä tai vegaanisena. Illallisen kanssa tarjoillaan Soil Wine Groupin tarkoin valitsemia pientuottajaviinejä. Viinit edustavat viinin tekoa luonnollisimmillaan ja puhtaimmillaan, ilman turhia teollisia lisäyksiä. Makupareissa korostamme yllätyksellisiä, aitoja ja harmonisia makuja.

Maailman mittakaavassa projekti on uniikki, sillä yksittäisiä popup-kattauksia lukuunottamatta, pitempiaikaisesti toimivaa ravintolasalia ei tiettävästi ole aikasemmin viety metsään, jossa luonnon oma miljöö toimii ravintolan seininä ja kattona. Nielu toteutetaan uudestaan entistä kunnianhimoisempana, kun mm. Valkoisen Salin yrittäjinä toimivat Alvar Tallskog ja Ville Tikkanen lähtevät mukaan Nielun ravintoloitsijoiksi. Nielun keittiöstä löytyy Sinkkosen lisäksi enemmänkin rautaista osaamista, sillä kokkitiimissä on mukana monista helsingin huippuravintoloista tutut Santeri Stenvall, Oliver Hurskainen ja Markus Heinonen.

Tunnelma suurten mäntyjen katveeseen Nuuksioon kansallismaisemaan nousevassa sijoittuvassa ravintolasalissa tulee olemaan poikkeuksellinen. Suomalaisilla on aina ollut oma syvällinen suhteensa metsään ja Nielu pyrkii löytämään uusia väyliä yhteyden luomiseksi luontoon. Viimeaikoina metsien tärkeys on noussut yhä vahvemmin keskusteluun ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin liittyvissä kysymyksissä. Jokaista ravintolan tarjoilemaa ruokalajia kohden suojellaan neliömetri suomalaista hakkuu-uhan alla olevaa ikimetsää Suomen Luonnenperintösäätiön kautta. “Saamme metsästä antimia lautasille, joten on vähintään kohtuullista on että annetaan myös takaisin luonnolle”, Sinkkonen kertoo. Vaikka illalliseen metsässä normaalin ravintolasalin sijaan liittyy paljon mietittävää, Valtteri toteaa pilke silmäkulmassa, että liian vakavissaan hommaa ei pidä ottaa: “Tämä ravintolahan tulee joka tapauksessa menemään täysin metsään!”

Nielu metsäravintola Nuuksiossa heinä-elokuussa. Varaukset aukeavat Tableonlinen kautta 26.5 keskiviikkona klo. 12:00.