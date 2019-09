Nuuskan myynnin laillistaminen räjäyttäisi käytön

Suomi laahaa perässä uimarantojen savuttomuudessa 4.7.2019 08:06:53 EEST | Tiedote

Tupakantumppi on uimarantojen yleisin roska, joka voi aiheuttaa myrkytysriskin lapselle. Myös passiivinen tupakointi on terveyshaitta niin lapsille kuin aikuisille. ”Savuttomia uimarantoja on kautta maailman. Meidän on aika päästä samaan”, terveysjärjestö Suomen ASH vaatii.