Nya och djärva idéer presenterade av Nordic City Challenge för att utveckla Kulbanekvarteret i Köpenhamn

Föreställ dig en mötesplats med utomhusbibliotek och grönväggar, eller en fyr som drivs med cykelenergi. Eller tänk dig en "minnespromenad" som visar en gemensam historia och en barfotabana som ökar välmåendet för både människa och natur och som samtidigt förstärker den lokala identiteten.

Det här är några av de idéer som presenterades av nordiska studenter i den tvärvetenskapliga tävlingen Nordic City Challenge (NCC) 2018. Vinnaren, "Tree Hygge", korades den 10 oktober på Maersk Tower i Köpenhamn.

Vinnarna beskriver sitt eget bidrag Tree Hygge Interventions på följande sätt:

Kulbanekvarteret is a diverse area of renewal in southwest Copenhagen with social housing projects. It’s experiencing several challenges such as physical borders, social barriers and ecological degradation that have created a disconnect between people and nature.

Therefore, seven hectares of land will be reshaped into a park. This area offers potentials such as a central neighborhood location, an attractive topography, and a willingness of co-creation from the locals. Thus, we envision using the space to connect people and nature and create a sense of community, which will enhance well-being.

To meet our objective, we propose to establish social and ecological connections through modular green wall interventions and a lighthouse made of recycled materials. The modular walls will provide vertical planting space, habitats for pollinators and birds, and seating options, as well as creating cosy spaces for gathering of locals.

The lighthouse is a wooden structure with a bicycle-powered generator connected to lights, creating opportunities for education, engagement, and highly-visible gatherings. Our implementation strategy includes intermediate action plans where residents can engage in the development and maintenance of the area; interventions include forming hyperlocal media and hosting small projects such as birdhouses construction in cooperation with youth organizations.

Medlemmarna i det vinnande laget:

Aino Vasankari , Environmental politics & regional science, University of Tampere

, Environmental politics & regional science, University of Tampere Alexis Neukirch , Environment & natural resources, University of Iceland

, Environment & natural resources, University of Iceland Antti Takkunen , Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering, Aalto University

, Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering, Aalto University Janna Kampers , Architecture and Planning Beyond Sustainability, Chalmers University of Technology

, Architecture and Planning Beyond Sustainability, Chalmers University of Technology Monica Quevedo, Climate Change, The University of Copenhagen

Läs mera om projektet på: https://nordicsustainablecampusnetwork.wordpress.com/nordic-city-challenge

Nordic City Challenge

Arrangörerna bjöd in 24 studenter från fem nordiska länder att delta i den tvärvetenskapliga kursen i stadsplanering. Deltagarna i Nordic City Challenge representerar olika akademiska områden, bland annat arkitektur, stadsplanering, global hälsa, urban teologi, geografi, samhällsvetenskap, hållbar utveckling och industriell designteknik.

Projektet samlade studenter, lärare och ledande experter från de nordiska länderna för att arbeta med ett konkret stadsplaneringsuppdrag.

De intensiva närstudiedagarna hölls från 7 oktober till 10 oktober på Schæffergården i Gentofte, Köpenhamn. Kursen inkluderade en rundvandring med lokala stadsplanerare och invånaraktivister i Kulbanekvarteret. Under rundvandringen fick studenterna också föra långa samtal med flera invånare.

Kursen belyser social-ekologiska förhållningssätt till stadsplanering. Uppdraget gick ut på att skapa urbana rum som ökar invånarnas hälsa och välmående och som stärker den gemensamma identiteten.

Kursprogrammet innehöll inlägg från Köpenhamns stads lokaplaneringskontor i Valby samt från experter och invånarföreningar. Forskare och lärare inom hållbarhetsstudier från Köpenhamns universitet medverkade tillsammans med sina kolleger vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. En expertjury bedömde studenternas förslag och gav feedback.

Nordic City Challenge-juryn bestod av:

Niels Wilken Silkjær Pedersen, Urban Planner, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

Sune Porse Carlsen, Urban planner, Carlsens Planer

Bjørg Elvekjær, Senior Advisor, Department of Public Health, University of Copenhagen

Tomas Refslund Poulsen, Head of Energy & Sustainability, University of Copenhagen

Projektet NCC administreras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. I arbetsgruppen ingår även representanter för Urban Academy - en sammanslutning mellan Helsingfors stad, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet - samt forskare vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Nordic Sustainable Campus Network (NSCN), som är ett initiativ under Nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS), medverkar också i projektet, som finansierats med medel från Nordplus Horizontal.

