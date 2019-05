Nya professorer: Idrottsrätt, jämställdhet i utbildning och epilepsins orsaker

Den 29 maj håller Helsingfors universitets 18 nya professorer populärvetenskapliga föreläsningar inom sina vetenskapsområden. På svenska föreläser Anna-Elina Lehesjoki (medicinsk genetik) och Susanna Lindroos-Hovinheimo (offentlig rätt).

Hur kan abstrakt matematik hjälpa oss att förstå naturfenomen? Hur kan vi få vårt immunförsvar att bekämpa cancer? Vad har rätten för roll i samhället? Nu har du möjlighet att ta del av den nyaste forskningen och aktuella ämnen inom vetenskapen.

De nya professorerna håller tvärvetenskapliga föreläsningar på 20 minuter om sitt vetenskapsområde och sin forskning. Du kan följa med föreläsningarna på plats (Fabiansgatan 33) eller genom direktsändning på nätet. Föreläsningarna är öppna för alla. Tillställningen inleds kl. 14 den 29.5.2019.

Bekanta dig med dagens program och de nya professorerna (på finska).

På svenska föreläser:

Anna-Elina Lehesjoki, medicinsk genetik: På jakt efter epilepsins orsaker

Anna-Elina Lehesjoki: Genforskning hjälper epileptiker – och deras familjer

Susanna Lindroos-Hovinheimo, offentlig rätt: Rättens roll i samhället

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Utan forskning blir ideologierna bakom rätten lätt förbisedda

På finska föreläser:

Kaija-Leena Kolho, pediatrik (svenskspråkig professur): Suoliston mikrobiomi ja lasten sairastavuus

Kaija-Leena Loho: Tarminflammationer äkar snabbt i västvärlden

Antti Aine, urheiluoikeus:Urheiluoikeuden dynamiikka

Sirkku Juhola, kaupunkiympäristöpolitiikka: Kaupungitko ympäristöpolitiikan keskiössä?

Juha Kontinen, matemaattinen logiikka: Loogikko formaalien menetelmien moniosaajana

Tuomo Kuusi, matematiikka: Mikroskooppisista vuorovaikutuksista makroskooppisiin ilmiöihin

Jani Lukkarinen, matemaattinen fysiikka: Abstraktia matematiikkaa luonnonilmiöiden ymmärtämiseksi

Jukka Mähönen, osuuskuntaoikeus: Osuuskuntaoikeus ja osuustoiminta

Kirsi Pyhältö, yliopistopedagogiikka: Mitä väliä tiedeyhteisön tuella on nuorelle tutkijalle tutkijan uralla?

Auli Toom, yliopistopedagogiikka: Millaista opetuksen asiantuntijuutta tarvitsemme yliopistossa?

Roope Uusitalo, julkistalous: Koulutuksen tasa-arvo eilen, tänään ja huomenna

På engelska föreläser:

Christoph Beier, geochemistry: Hot and cold, young and old: the amazing dimensions of geochemistry

Coppélie Cocq, kansatiede: An Ethnologist’s Temptations in the Digital Age

Teemu Hölttä, puiden ekofysiologia: Whole-tree ecophysiology in a changing climate

Christopher Raymond, sustainability science: Navigating the multiple values of nature to guide more inclusive environmental planning and management

Frank Trentmann, history of consumption and morality: Moralities of Consumption: A History

Vincenzo Cerullo, medical biotechnology: Dressing viruses in tumor’s clothing: welcome to the new era of cancer vaccines

Ladda ner bilder på de nya professorerna

https://uni.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/549451/366040/fi

Välkommen!