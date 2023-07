NYAB allekirjoitti puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa

NYAB on allekirjoittanut kaivuu- ja putkitöitä koskevan puitesopimuksen Stockholm Vatten & Avfallin kanssa, joka on yksi Ruotsin johtavista vesi- ja jätehuoltoyhtiöistä. Viiden vuoden puitesopimuksen maksimiarvo on yhteensä 1,5 miljardia Ruotsin kruunua, joka jakautuu kolmelle eri urakoitsijalle. NYAB on yksi kolmesta valitusta urakoitsijasta.