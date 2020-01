Nye Yamarin 60 DC – allsidig day cruiser i en populær størrelse

Den nye Yamarin 60 DC er en allsidig day cruiser som er ideell både som fritidsbåt og som pendlerbåt til sommerhytta. Førsteklasses å håndtere, praktiske romløsninger og en funksjonell kabin gir deg en day cruiser som gir en fantastisk båtopplevelse. Den nye modellen vil bli lansert på Båtmessen i Gøteborg, fredag 31. januar 2020.

Yamarin er trendsettende innen day cruiser-segmentet og videreutvikler stadig sitt modellsortiment. 60 DC er den femte Yamarin-modellen som har det nye designspråket og vårt modellutvalg består nå av 88 DC og 63 DC i day cruiser- segmentet og 63 BR og 46 SC i segmentet åpne båter.

Yamarin 60 DC er en stilig day cruiser som er enkel å bevege seg rundt i, den er ideell for dagsturer med små grupper, og passer både for nybegynnere og erfarne båtfolk. Takket være sin allsidige, åpne plass og smarte kabinløsning er den nye modellen ekstremt romslig og praktisk for sin størrelse.

"Yamarin 60 DC har blitt designet for par og familier som verdsetter enkel håndtering og en praktisk layout. Kundene i dette segmentet har ofte tidlgere eid en mindre åpen båt og dette er den første båten i steget opp i størrelse. Denne nye kompakte day cruiseren er både stilig og praktisk. Det er derfor vi tror det blir en virkelig populær modell.”, sier Yamarins Marketing Manager Johan Finnberg.

Stilig, moderne og sikker

Med Yamarin 60 DC videreføres det moderne designspråket fra modellen 88 DC, med strømlinjeformet skrog med stilige sorte sideelementer. Badeplattformene og det åpne arealet sørger for god plass til å nyte vannsport og slikke sol.

Ombordstigning og å bevege seg rundt i båten er trygt selv for barn, takket være en ryddig layout, store trinn og badeplattformer.

Teakdekk er standard på fordekket og aktre badeplattformer, teak er også tilgjengelig som tilvalg i cockpit. Teakoverflater løfter inntrykket av båten både når det gjelder utsende, komfort og sikkerhet. Teak er komfortabelt å gå på med bare føtter og blir ikke glatt når det er vått.

Praktisk åpen plass, ideell for å nyte båtliv om sommeren

Den stilige vindskjermen gir utmerket beskyttelse både for føreren og passasjerene. Yamarin har også optimalisert førerplassen, noe som gjør det komfortabelt og trygt å betjene båten.

Opp til tre passasjerer kan sitte komfortabelt på den bakre benken, mens førerens og co-førerens seter kan vendes helt rundt for å skape et hyggelig sosialt område for opptil fem personer. Som tilvalg kan man bestille et cockpitbord.

Yamarin 60 DC er også tilgjengelig med en ny, hendig soldekksløsning er svært enkelt å bruke (tilvalg). Soldekket er hengslet under den bakre benken og brettes ut uten behov for eget bord. Soldekket kan også være åpent når du kjører båten.

Komfortabel kabin for to

Yamarin 60 DC har en ekstremt romslig kabin for en båt i denne størrelsen. All plass inne i kabinen har blitt optimalisert, og soveområdet begynner rett bak den hengslede døren. Det er også rikelig med lagringsplass inne i kabinen, også under madrassen. Kabinen er perfekt for barn som vil slappe av, og den er romslig nok for to voksne til å sove i.

Naturlig lys kommer inn i kabinen gjennom to skrogvinduer som også kan åpnes for å slippe inn frisk luft når du sover.

Balansert og sikker ytelse

Yamarin 60 DC har et bredt skrog som forsterker følelsen av plass inne i båten samtidig som den sikrer stabilitet og balanse. I tillegg har skroget blitt designet og bygget slik at båten er enkel å håndtere uavhengig av antall personer ombord. Som alle Yamarin båter, vil 60 DC appellere til erfarne skippere, men de er også trygge og enkle for nybegynnere. Toppfarten når båten er utstyrt med en Yamaha F115 utenbordsmotor er imponerende 38 knop.

Yamarin Q smart display ogYamarin-appenbringer digitalisering til båtlivet

10-tommers Yamarin Q smart display (standard utstyr) er ergonomisk plassert foran styreposisjonen. Yamarin Q er en multifunksjons datamaskin og infotainmentsystem som kombinerer båtens instrumenter, elektroniske kart, bruksanvisninger og styring av en rekke tilbehør på en enkel berøringsskjerm med meget god lesbarhet og er lett å bruke. De ulike motordata fra Yamaha utenbordsmotorer er også sømløst integrert med Yanmarin Q smart display for enkel visning.

Yamarin-appen inkluderer brukerhåndbøker for båt og motor, samt en automatisk loggbok som lagrer ruten og reiseavstand, samt drivstofforbruk og værinformasjon. Yamarin Q overfører også data om båtens posisjon, batterispenning og drivstoffnivå til mobilappen.

Loggboken på Yamarin-appen bruker GPS-data på din mobile enhet, slik at den også kan brukes uten Yamarin Q smart display. Mobilappen kan også brukes til å dele loggbokens data og bilder med venner. Med Yamarin Q synkroniserer loggboken posisjonsinformasjonen som er lagret i systemet med appen via en skytjeneste.

Tekniske spesifikasjoner: