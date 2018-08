Nykymutsin imetyskirja tarjoaa vertaistukea ja faktatietoa uusille äideille

Pajtim Statovci ensimmäisenä suomalaiskirjailijana maailman arvostetuimpia kirjailijoita edustavaan Wylie-kirjallisuusagentuuriin 13.8.2018 13:00 | Tiedote

Kirjailija Pajtim Statovcin (s. 1990) tuotannon kansainvälisestä edustuksesta vastaa jatkossa useita kirjallisuuden nobelisteja, kuten Orhan Pamukia, Mo Yania, Bob Dylania ja José Saramagoa, edustava The Wylie Agency -kirjallisuusagentuuri. Wylie edustaa satoja 1900- ja 2000-lukujen merkittävimpiä kirjailijoita. New Yorkissa ja Lontoossa toimivan agentuurin kirjailijoihin kuuluvat lisäksi mm. Chimamanda Adichie, Milan Kundera, Salman Rushdie, Karl Ove Knausgård, Linn Ullman ja Ali Smith sekä hiljattain edesmennyt Philip Roth. ”Aloitan yhteistyön Wylie Agencyn kanssa suurella ilolla ja mielenkiinnolla. Olen otettu heidän kiinnostuksestaan kirjojani kohtaan. Yhä useampaa suomalaista kirjailijaa edustaa ulkomainen agentti siksi, että Suomessa agentuuritoimintaa on vielä varsin vähän”, Statovci kommentoi sopimusta. Pajtim Statovci on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä kirjailijoita. Statovcin esikoisromaani Kissani Jugoslavia nousi kansainväliseksi arvostelumenestykseksi, ja siitä