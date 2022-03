Nyrkkeilyn merkkiteos Mitalisadetta ja mustia silmiä – Suomen nyrkkeilyn olympiahistoria julkaistaan 10.3.

Kirjassa pureudutaan niin olympiavalintojen kiemuroihin, kilpailuihin valmistautumiseen kuin ottelumuistoihinkin. Kuudet olympialaiset ja noin tuhat olympiaottelua selostanut Christer Sarlin takaa lukijalle ammattitaitoiset ottelukuvaukset ja kilpailujen taustoitukset.

Nyrkkeily on mitalien määrässä mitattuna Suomen viidenneksi menestynein kesäolympialaisten urheilulaji. Olympiamitalien määrässä (16) nyrkkeilyn edellä ovat vain yleisurheilu, paini, ampumaurheilu ja voimistelu. Suomalaisia olympianyrkkeilijöitä on 60, heistä 13 on edustanut Suomea kahdesti.

Sarlin on käyttänyt laajaa lähdeaineistoaan taitavasti ja tuo esiin asioita, joista ei ole ennen tiedetty.

Tiesitkö, kuka olympianyrkkeilijöistämme sai mitalinsa postitse kotiin ja miksi? Kuka suomalaisnyrkkeilijä ei ehtinyt lyödä yhtään iskua olympiakehässä, kun kehätuomari jo talutti hänet selkäänsä saaneena omaan kulmaan? Missä kisoissa olympiamitaleista nyrkkeiltiin kehässä, joka oli pystytetty uima-altaan päälle?

Muistatko, kenen olympiamitalinyrkkeilijän kanssa 5 000 ja 10 000 metrin Euroopan mestari Juha Väätäinen joi palkintojenjaon jälkeen pullon Koskenkorvaa? Mikä oli olympiavoittaja Sten Suvion Viipuriin istutetun palkintotammen todellinen kohtalo? Kaikki nämä ja lukemattomat muut tarinat kerrotaan tässä kirjassa.

Christer Sarlin (s. 1951) on pitkän linjan urheilutoimittaja, jolla on takanaan 40 vuoden mittainen työsarka Yleisradiossa. Sarlin on tullut television katsojille tutuksi Urheiluruudun vakioäänenä sekä erityisesti tenniksen, pikaluistelun ja nyrkkeilyn selostajana.

Christer Sarlin: Mitalisadetta ja mustia silmiä – Suomen nyrkkeilyn olympiahistoria (Docendo 2022), sidottu, 512 sivua.

Toimittaja, pyydä mediavedos ennakkoon:

tiedotus@docendo.fi

Kirjailijan yhteystiedot:

christer.sarlin@yle.fi