Nyrok City – For Your Eyes Only -näyttely tuo Mauri Kunnaksen sarjakuvien riemukkaat originaalipiirrokset ensi kertaa nähtäville ja esittelee Suomi-rockin historiaa

Monille Mauri Kunnas on ensisijaisesti tuttu kansainvälisesti uraa tehneenä lastenkirjailijana, mutta uransa alkutaipaleella hän keskittyi pilapiirroksiin ja sarjakuviin. Näistä tunnetuin, Kunnaksen vuosina 1975–1986 piirtämä Nyrok City -sarjakuva irvaili räävittömästi kotimaisille ja ulkomaisille muusikoille sekä kommentoi musiikkiin ja populaarikulttuurin ilmiöitä Suomesta ja maailmalta.

Nyrok City – For Your Eyes Only -näyttelyssä katsojat pääsevät ensi kerran katsomaan läheltä Kunnaksen tarkkaa piirrosjälkeä. Toimittaja ja sarjakuvien asiantuntija Harri Römpötti ja Mauri Kunnas ovat valinneet näyttelyyn 12 sarjakuvan originaalipiirrokset eri vuosilta. ”Näyttelyyn valikoitui Nyrok City -sarjakuvia etenkin Suosikin kaudelta. Kokonaisuus kuvastaa hyvin Mauri Kunnaksen ilkikurista rakkautta rockia ja popkulttuuria kohtaan”, summaa Harri Römpötti. Sarjakuvaoriginaalien lisäksi näyttelyssä nähdään Kunnaksen luonnoksia muun muassa Remu Aaltosen sarjakuvahamosta sekä muuta taustamateriaalia.

Näyttelyyn tuotetuissa videoissa Nyrok Cityn aikaa muistelevat itse sarjakuvassa toistuvasti vierailleet Michael Monroe, Juha Torvinen ja Remu Aaltonen, joista viimeisin esiintyi sarjakuvassa useammin kuin kukaan muu. ”Ensimmäinen Hurriganes-piirros oli opiskelutyö. Piti piirtää karikatyyri. Siitä tuli niin hieno, että vein sen Suosikkiin, joka julkaisi sen. Siitä innostuin joskus 1974–1975”, Mauri Kunnas muistelee Nyrok Cityn syntyhistoriaa. Lopulta sarjakuvia syntyi vuosien varrella yli 100 kappaleen verran Intro- ja Help! -lehtiin sekä lopulta legendaariseen nuortenlehti Suosikkiin, jossa Nyrok Cityä julkaistiin seitsemän vuotta.

Nyrok City -sarjakuvan historiaa esittelevä näyttely juhlistaa Näyttelykeskus WeeGeellä pysyvästi esillä olevan Mauri Kunnas -näyttelyn avajaisten yksivuotisjuhlaa. Aikuisille suunnattu näyttely tarjoaa nostalgisia hetkiä Kunnaksen sarjakuvien parissa kasvaneille faneille sekä esittelee nuorille sukupolville populaarimusiikin ajankuvaa 1970- ja 1980-luvuilta. Nyrok City tehtiin kieli poskessa ja se nostaa varmasti hauskoja muistoja jokaisen sarjakuvaa 1970–80-luvilla seuranneen mieleen. ”Nyrok Cityä oli pirun hauska tehdä”, tunnustaa Mauri Kunnas myös itse.

Nyrok City – For Your Eyes Only -näyttelyn ovat kuratoinneet Harri Römpötti ja Mauri Kunnas. Näyttelyn on tuottanut Espoon kaupunki ja sen suunnittelusta vastaa suunnittelutoimisto Kuudes.