Nyt huudetaan! Leijonia sponsoroiva suklaabrändi Marabou huutokauppaa kisapaitoja nimmareilla – tuotot hyväntekeväisyyteen

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) tarjoaa ihmisille herkullisia vaihtoehtoja herkuttelu- ja välipalahetkiin yli 150 maassa ympäri maailmaa. MDLZ:n vuoden 2021 nettotulot olivat noin 29 miljardia dollaria ja se johtaa välipalojen tulevaisuutta ikonisilla maailmanlaajuisilla ja paikallisilla tuotemerkeillä, kuten OREO-, belVita- ja LU-kekseillä sekä Cadbury Dairy Milk- ja Milka-suklaalla. Suomen tuoteportfoliossa on monia tunnettuja tuotemerkkejä kuten Marabou, Daim, Toblerone, O’boy, TUC ja Philadelphia. Mondelēz International on The Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 ja Dow Jones Sustainability Index -yhteisöjen ylpeä jäsen. Lue lisää osoitteesta www.mondelezinternational.com tai seuraa yritystä Twitterissä: www.twitter.com/MDLZ.