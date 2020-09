Nyt kannattaa lähteä sienimetsälle - uutuusoppaan avulla aloittelijakin tunnistaa syötävät sienet

Otava on lanseerannut uuden Digital First -kustannusohjelman, jossa teokset julkaistaan vain ääni- ja sähkökirjoina 7.9.2020 11:11:47 EEST | Tiedote

Kustannusosakeyhtiö Otavalla on uusi Digital First -kustannusohjelma, jossa kirjat julkaistaan vain ääni- ja sähkökirjoina. Kokeilulla halutaan reagoida kulutustottumuksiin, jossa varsinkin äänikirjojen kulutus on jo pitkään ollut voimakkaassa kasvussa.