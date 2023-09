Nyt mennään kovaa! GidiUp on uusi digimarkkinoinnin toimisto

Käytämme digitaalisia kanavia ja työkaluja asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattamiseen. Tarjoamme tuloksellisesti digitaalisen markkinoinnin ratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen:

Ajattelemme luovasti, saadaksemme kohdeyleisönne osallistumaan ja sitoutumaan brändiinne.

Hyödynnämme vuorovaikutusta, eli seuraamme tarkasti kohdeyleisönne tuottamaa dataa, analysoimme ja optimoimme tekemistämme.

Mukaudumme nopeasti, sillä tehtävämme on yhdessä kanssanne kasvaa jatkuvasti kehittyvän digimarkkinoinnin kärjessä.

Toimimme notkeasti, jotta löydämme erilaisten asiakkaidemme kanssa tehokkaimmat ratkaisut kasvuun.

Toimarimme on Simo Räsänen. Simo on koulutukseltaan KTM ja hän on johtanut digitaalisen markkinoinnin liiketoimintaa Ida Fram Oy:ssä vuodesta 2019 alkaen. Simokin on aika fiiliksissä GidiUpista 😊.

”Meillä on huippujengi koossa ja tavoitteet korkealla. Lupaamme asiakkaillemme digikasvua ja tällä tiimillä voimme vain onnistua. Nyt mennään hitto vieköön kovaa!”

Apunamme ovat sisaryhtiöidemme Ida Framin ja Into-Digitalin huipputyypit. Ida on palvelualan yrityksien markkinointiin keskittynyt markkinointitoimisto ja Into-Digital tekee maan parhaat verkkopalvelut. Yhdessä olemme Ida Fram Group.

Toimistomme sijaitsee Kampissa, josta käsin palvelemme asiakkaitamme maanlaajuisesti. Tervetuloa kylään tai tavataan virtuaalisesti! Lisää tietoa meistä löydät verkkosivustoltamme www.gidiup.fi.

Terkuin

Simo, Emilia, Suvi, Nea, Jani, Anna ja Gidi