Nyt panostetaan ruokavientiin

Sipuli kuuluu joka keittiöön 16.1.2020 09:23:38 EET | Tiedote

Hyvää ruokaa ei synny ilman sipulia. Tätä mieltä ovat huippukokitkin. Monia ylistyspuheita sipulille on pidetty, mutta varmaa on ainakin se, että sipuli sopii todella moneen ruokaan, ja sipuleita on monia erilaisia vaihtoehtoja. Sipuli voi olla maun piristäjä tai ruuan raikkauden ja makeuden korostaja. Sipuli saa makuihin syvyyttä ja se tukee ruuan muiden ainesten makuja. Sipulissa on kerroksellisuutta ja ripaus mystiikkaa. Muodoltaan kaikki sipulit ovat kauniita.