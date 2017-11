Nyt pilotoidaan TE-toimiston ja yksityisen palvelutuottajan yhteispeliä uudella tavalla

Jaa

Varsinais-Suomessa on käynnistynyt pilotti, jossa TE-toimiston asiakkuudet siirretään Työnvälityspiste-palvelun piiriin. Palvelun tuottaa TE-toimiston viranomaistyön tueksi yksityinen Työelämän Infopiste Oy, jolla on 15 vuoden kokemus työnhakuvalmennuksesta niin yksilö- kuin ryhmäohjauksessa. Pilotin tavoite on yhdistää kummankin tahon kokemus ja osaaminen uudella tavalla työtä hakevien ja työtä tarjoavien avuksi. Pilotti kehittää työnhakija- ja työnantajien palvelua hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta tehokkaammaksi ja nopeammaksi muun muassa luomalla uusia yhteistyömalleja tehokkaaseen työnvälitykseen.

Vasemmalta Martti Rantala (ELY) ja Olli Laakio (Työnvälityspiste)

TE-toimisto hoitaa edelleen viranomaistyöt ja Työnvälityspiste pitää säännöllisesti kuukausittain yhteyttä työnhakijaan - valmentaa, ohjaa ja tukee. Tavoite on mahdollisimman henkilökohtaisesti ja säännöllisesti kuunnella ja palvella ihmistä hänen työnhakunsa tukemiseksi. Työnvälityspiste kehittää ihmisen työnhakuvalmiuksia, kohentaa työtaitoja etsimällä sopivaa koulutusta ja neuvoo alan vaihtamisessa tai vaikka yritystoiminnan aloittamisessa. Tärkeintä on kuunnella asiakasta ja auttaa häntä löytämään tarvittavat ja yllättävätkin ratkaisut työelämää varten. Uutta pilotissa on tiivis yhteys työnhakijaan sekä vahva verkostoituminen yli raja-aitojen kaikkien alueen toimijoiden kesken, millä haetaan aikaisempaa osuvampia, nopeita toimintatapoja työntekijän taitojen kohdistamiseen ja täydentämiseen, uusien työmahdollisuuksien avaamiseen ja työnantajien työntekijähaun helpottamiseen. Työnvälityspiste yhdistää työtä tarvitsevan työntekijän ja työtä tarjoavan työnantajan. Työnvälityspisteeseen voi työnantaja ilmoittaa tarkan työvoiman tarpeensa ja Työnvälityspiste kokoaa sopivat mahdolliset ehdokkaat työnantajalle lopullista valintaa varten ilman monipolvista hakuprosessia. Yritys voi myös hyödyntää työvoimakoulutuksia ja muita työllistämistä edistäviä tukitoimia Työnvälityspisteen kautta. Pilotti on tarkoitettu erityisesti auto- ja meriteollisuuden sekä muun teknologiateollisuuden työvoiman tarpeeseen. Pilotti on yksi hallituksen kärkihankkeista ja on ainoa ja ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Avainsanat työnhakutyönvälitys

Yhteyshenkilöt

Kuvat Vasemmalta Martti Rantala (ELY) ja Olli Laakio (Työnvälityspiste) Lataa

Linkit