Nyt pyörähti ilmoille aidosti uusi vaihtoehto

30.6.2017 12:02 | Yeply

Start up -pyörähuolto pöllyttää konservatismia videollaan.

Supisuomalainen, liikkuvan pyörähuollon kehittänyt start up -yritys Yeply julkaisi kesäisen ja kumilta tuoksahtavan Uusi vaihtoehto -videon, jossa otetaan vahvasti kantaa pyöräilykulttuurin puolesta. Se on myös Yeplyn kommentti keskusteluun, jossa pyöräilijät on leimattu jopa valtakunnan kärkipaikoilta fillarikommunisteiksi.



”Halusimme kesän kunniaksi tuulettaa konservatiivista ajattelua ja nostaa esille pyöräilyyn liittyvän vapauden. Pyöräily on mahtava tapa liikkua kaupungissa, olit sitten sunnuntaipyöräilijä, alan harrastaja tai kuten video osoittaa, tosimies”, sanoo Tommi Särkkinen, yksi Yeplyn perustajista.



”Meidän missiomme on kannustaa ihmisiä aktiivisempaan elämään. Viestimme on, että löysätkää kravattia ja tarttukaa välillä reteästi tankoon.”

Monissa Euroopan suurkaupungeissa pyöräily on luonteva osa työmatkaliikennettä ja varteenotettava tapa liikkua helposti paikasta toiseen. Siksi Yeply suuntaakin katseensa seuraavaksi Saksan markkinoille. Myös palveluverkostoa kotimaassa on tarkoitus laajentaa pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen.



Yeplyn videon on suunnitellut Ivalo Creative Agency, ohjannut Olli Koivula ja tuottanut Grilli Films.