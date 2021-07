Nyt riittää! pamfletti näyttää uusliberalismin varjopuolen ja vaikutusvallan.

Jaa

Norjalaisen Linn Stalsbergin suurta huomiota herättänyt pamfletti ilmestyy suomeksi nimellä Nyt riittää! Kuinka uusliberalismi tuhoaa ihmiset ja luonnon (Basam Books 2021)

Norjalainen sosiologi ja kirjailija Linn Stalsberg ottaa teoksessaan painokkaasti kantaa uusliberalismin ongelmiin ja sen seurauksiin maailmassa. Hän haastaa käsityksemme yhteiskunnasta ja siihen juurtuneista ajatusmalleista.

”Tämä kirja kertoo siitä, mitä uusliberalismi on, ja siitä, mitä tarkoittaa elää uusliberaalina aikana. Mistä tämä yksilökeskeinen ja markkinasuuntautunut ajattelutapa tulee ja millaisia seurauksia sillä on siihen, kuinka minä ja sinä elämme elämäämme tänään.”

Kirja tarjoaa herättävän näkemyksen nykyaikaan ja maailman jossa elämme. Kuinka pääsisimme eroon jatkuvasta kilpailusta ja vertailusta muihin? Stalsberg herättää keskustelua ja pohtii johtuvatko aikamme suuret ongelmat kuten ilmastonmuutos, epätasa-arvo ja uupuminen uusliberalistisesta ajatusmallista, joka on vallannut yhteiskuntamme.

”Kaikki ihmiset ovat osa oman aikansa kulttuurisia koodeja, taloudellisia suuntauksia ja poliittisia arvostuksia. Olemme niin sokeutuneet kaikelle tälle, että suurin osa, mitä me teemme, ajattelemme ja tarkoitamme, näyttäytyy ”terveenä järkenä”.”

Nyt riittää! ei kerro pelkästään markkinoista, vaan se kattaa koko yhteiskunnan lähtien yksilöiden ajattelusta aina suurten yritysten toimintaan. Norjassa valtavan mediakeskustelun aikaansaanut pamfletti hahmottelee suuntaviivoja kohti parempaa ja inhimillisempää tulevaisuutta.

Linn Stalsberg (s. 1971) on norjalainen, maineikkaasta London School of Economics and Political Science -yliopistosta valmistunut sosiologi, toimittaja, kolumnisti, kirjailija ja kääntäjä, joka osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun Norjassa. Norjankielisen alkuteoksen on sujuvasti suomentanut Kaisa Kanerva.