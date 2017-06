Nyt saa kaasua Hämeenlinnassa – Tankkausasemaverkosto kasvaa vauhdilla

20.6.2017 09:00 | Gasum Oy

Hämeenlinnan ensimmäinen kaasutankkausasema Paroistentiellä vihittiin käyttöön tänään tiistaina 20.6.2017. Asema avautui autoilijoiden käyttöön jo viime viikolla. Uusi tankkausasema tarjoaa paineistettua bio- ja maakaasua henkilö-, jakelu- ja jäteautoille sekä busseille.

Gasum edistää puhtaampaa liikkumista ja on vahvasti sitoutunut suomalaisen kaasuautoilun kehittämiseen. Hämeenlinnassa avattu alueen ensimmäinen kaasutankkausasema Paroistentiellä sijaitsee Helsinki-Tampere-moottoritien välittömässä läheisyydessä. Tankkausasemalta saa tankattua paineistettua kaasua henkilö-, jakelu-, jäteautoihin ja busseihin.

"Uusi kaasutankkausasema sijoittuu Hämeenlinnaan keskelle Suomen kasvukäytävää, ja olemme erityisen iloisia, että olemme jatkossa osa koko Etelä-Suomen kaasutankkausverkostoa. Tämä kaasutankkausasema symboloi Hämeenlinnan sitoutumisesta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja kaasun liikennekäyttö on iso askel tätä kohti", kertoo Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

Autokauppiaat ottavat uuden aseman ilolla vastaan

”Škodan kaasumallistossa Octavia on Suomen suosituin automalli ja sen kaasuversion myynti on kasvanut huimasti. Hämeenlinna on meille tärkeä alue ja paikallinen jälleenmyyjämme Nelipyörä-autoliike auttaa asiakkaitamme mielellään Škoda-kaasuauton hankinnassa. Kaasukäyttöinen auto on polttoainekuluiltaan erinomaisen edullinen vaihtoehto sekä yksityisasiakkaille että yhteisöille ja yrityksille. Näemme paljon potentiaalia vähäpäästöisissä biokaasulla käytettävissä autoissa, ja on hienoa, että tankkausverkosto laajenee nyt myös Hämeenlinnaan. Mallistossamme on saatavilla myös Škoda Citigo kaasuauto Octavian lisäksi,” kertoo Škodaa maahantuovan Helkama-Auton toimitusjohtaja Maija Koskela.

Asemaverkosto kasvaa

Gasum kehittää aktiivisesti bio- ja maakaasun tankkausasemaverkosto ja avaa seuraavien vuosien aikana 35 uutta tankkausasemaa. Suunnitteilla on useita asemia muun muassa pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Ouluun ja Lahteen.

”Puhtaan ja edullisen liikennekaasun kysyntä kasvaa voimakkaasti koko ajan, ja laajeneva asemaverkosto parantaa entisestään kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia siirtyä ajamaan kaasulla. Mullistimme alkuvuonna polttoainemarkkinat lanseeraamalla kuluttajille kiinteähintaisen polttoaineen, ja laajensimme toukokuussa kiinteän kuukausihinnoittelun koskemaan myös yritysten leasingpalveluita yhteistyössä Secto Automotiven kanssa. Uusia tankkausasemia otetaan käyttöön kesän aikana useammalla paikkakunnalla, ja ensi viikolla vihimme käyttöön Porin ensimmäisen kaasutankkausaseman. Kesälomien jälkeen vihitään käyttöön asemat Vantaalla ja Jyväskylässä”, kertoo Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.

Tankkausasemat puhtaamman liikenteen puolesta

Gasumin tarjoama biokaasu on uusiutuva ja kotimainen biopolttoaine. Biokaasun käyttäminen liikenteen polttoaineena on helppo tapa vähentää hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. Se on ainoa Suomessa myytävä liikennepolttoaine, jolle on myönnetty sekä pohjoismainen Joutsenmerkki että Avainlippu-tunnus. Ympäristöystävällisyyden lisäksi biokaasu on edullinen liikennepolttoaine.