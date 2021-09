Nyt se ilmestyy – Camilla Läckbergin ja mentalisti Henrik Fexeuksen hykerryttävän jännittävä trilogian avaus

Gröna Lundin ulkopuolelta löytyy veitsin lävistetty laatikko, jonka sisällä on ruumis. Poliisi Mina Dabiri alkaa selvittää erikoista tapausta apunaan mentalisti Vincent Walder.

Vincentin mukaan murha näyttää epäonnistuneelta miekkalaatikko-taikatempulta. Hän huomaa myös jotain, mikä poliisilta on mennyt ohi: ruumiiseen on kaiverrettu roomalainen numero. Kun löydetään toinen numerolla merkitty ruumis, joka tuo jälleen mieleen taikatempun, selviää, että kyseessä on lähtölaskenta. Ketkä ovat seuraavat uhrit?

Ruotsalainen Camilla Läckberg on yksi maailman menestyneimmistä kirjailijoista. Läckbergin teoksia on käännetty 43 kielelle ja julkaistu yli 60 maassa. Henrik Fexeus on kirjailija, suosittu luennoitsija ja palkittu mentalisti. Hänen kirjansa ovat voittaneet lukuisia palkintoja, ja niitä on käännetty yli 27 kielelle.

Mentalisti ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Kososen lukemana äänikirjana.

Trilogia ilmestyy samaan aikaan ruotsinkielisten alkuperäisversioiden kanssa.

Camilla Läckberg ja Henrik Fexeus ovat haastateltavissa Helsingissä lokakuussa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi