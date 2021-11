Nyt syödään juureksia

Joulua kohti mentäessä maistuvat tänäkin vuonna tutut, herkulliset porkkana- ja lanttulaatikot sekä värikäs rosolli. Suomalaiseen joulupöytään nämä kuuluvat, mutta kannattaa toki kokeilla porkkanaa, lanttua ja punajuurta monella muullakin tavalla. Kaupan hedelmä- ja vihannesosastolla voi tarkistaa, mitä erilaisia juureksia tänä vuonna tarjotaan ja missä eri muodoissaan. Valikoimaa on kuoripäällisistä juureksista aina valmiisiin juuressoseisiin ja säilykkeisiin.

Kokeile juureslaji kerrallaan

Mukulaselleri ja palsternakka ovat löytäneet paikkansa muutoinkin kuin liemijuureksina. Niistä saa uunissa paahdettuina makuelämyksiä. Uusi vanha tuttavuus juuripersilja on monelle vielä tuntematon, mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Uunissa paahdettuna se on yksi maukkaimmista juureksista. Samaan tapaan voi kypsentää maa-artisokkaa dipattaviksi suupaloiksi.

Nauris tekee sekin uutta tulemistaan ja maistuu kaikenikäisille. Unohduksiin jäänyt piparjuuri puolestaan maustaa joulukauden kalaruokien kastikkeet raikkaasti. Pikkelöintiin ja marinoitaviksi voi valita porkkanan oheen retiisiä tai retikkaa. Mustajuuri yllättää hienostuneella ulkonäöllään ja maullaan. Juuresten ominaismakuihin on helppo tutustua laji kerrallaan.

Käytä koko värikirjoa

Punajuuren punainen on kaivattu joulun väri. Koska juureskausi on pitkä, ehtii kokeilla myös keltajuurta, raitajuurta ja valkoista juurikasta. Samaan tapaan oranssi väri kuuluu joulun porkkanalaatikkoon, mutta höyryssä tai uunissa kypsennetty tumma, violetti porkkana, keltainen ja punainen porkkana ilahduttavat.

Jouluisin maustein tutut juurekset saavat lisää makukertoimia. Kaneli, neilikka, kardemumma, muskotti, inkivääri ja tähtianis antavat juuresruokiin lämmintä, täyteläistä makua. Laadukkaat öljyt, pähkinät, mantelit ja siemenet täydentävät aina juuresten makuja. Yrtit, siemenmausteista vaikkapa fenkoli ja hedelmistä sitrukset ja omena kannattaa juuresten yhteydessä muistaa.

Valmisruokia ja purkkisalaattia

Kuoripäällisten juuresten käsittelyssä on oma lumonsa, mutta oikopolkuina löytyy niin kuorittuja, paloiteltuja kuin valmiiksi kypsennettyjäkin juureksia. Juuressoseet ja etikkasäilykkeet juureksista helpottavat ja nopeuttavat kokkauksessa. Kuumennusta vaille valmiit laatikkoruuat on kehitetty maukkaiksi ja laadukkaiksi, ja niillä on pitkät perinteet.

Jouluruuat kaipaavat vastaparikseen raikkautta ja hapokkaita makuja. Lasitölkkeihin marinoidut juurekset voi tehdä hyvissä ajoin valmiiksi. Esimerkiksi lantusta ja porkkanasta saa herkullisen purkkisalaatin, josta on tarkka ohje tiedotteen lopussa.

Joulujuuresten teemaviikkoa vietetään viikolla 48 (29. 11.–5..12.2021).

Lisätiedot: kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, MTK, 0400 544 728.

