Nyt voi hakea tukea liikuntaharrastuksiin

Osaksi uudistunutta Team Vaasan Sähkön sponsorointitoimintaa voivat hakea Vaasan Sähköverkon jakelualueella* liikunnan parissa toimivat seurat ja joukkueet.

Rahallista tukea on tänä vuonna haettavissa eri ikäisille liikkujille räätälöidyissä paketeissa, joista arvoltaan 300 euron paketti on tarkoitettu alakouluikäisille, 500 euron paketti yläkoulu- ja lukioikäisille, kun taas 1000-2000 euron paketti on suunnattu seuroille ja ammattitasolla urheileville joukkueille.

Tukea voi hakea täyttämällä hakemuslomakkeen osoitteessa vaasansahko.fi/sponsorointi 13. helmikuuta 2022 mennessä.

Sponsorointitoiminta on tärkeä osa Vaasan Sähkön vastuullisuustyötä. Yhtiö haluaa olla mukana tukemassa etenkin lasten ja nuorten hyvinvointia, jonka vuoksi tukea myönnetään pääsääntöisesti alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastuksiin. Hakukierroksia on vuodessa kaksi, joista toinen alkaa elokuussa.

- On mahtavaa saada olla mukana luomassa hyvinvointia edistäviä hetkiä, joissa nuoret pääsevät liikkumaan, kokemaan merkityksellisyyttä ja saamaan kivaa sisältöä arkeensa, Vaasan Sähkön markkinointikoordinaattori Mari Böling kommentoi.

*) Vaasan Sähköverkko toimii Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Vöyrin, Korsnäsin, Maalahden sekä osittain Närpiön alueella.